Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Шахтер близок к продаже Бондаренко — что известно

Шахтер близок к продаже Бондаренко — что известно

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 22:56
Трабзонспор близок к подписанию Бондаренко из Шахтера за 6-7 млн евро
Артем Бондаренко. Фото: "Шахтер"
Ключові моменти Бондаренко уезжает за границу

Донецкий "Шахтер" может продолжить распродавать украинских футболистов. Зимой команду покинули Даниил Сикан и Александр Зубков, которые отправились в Турцию.

Следующим может стать полузащитник Артем Бондаренко, сообщил портал Taka Gazetesi.

Реклама
Читайте также:
Артем Бондаренко
Артем Бондаренко на тренировочном сборе в Словении. Фото: "Шахтер"

Бондаренко уезжает за границу

По информации турецких источников, "Трабзонспор" приблизился к подписанию контракта с 24-летним Бондаренко.

Клубы еще зимой вели переговоры о трансфере, но они провалились. Сейчас "Шахтер" пошел на уступки и вместо 10 млн евро продаст игрока за 6-7 млн евро.

Контракт Бондаренко с "Шахтером" действует до 31 декабря 2028 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 10 млн евро.

В сезоне 2024/2025 гг. Бондаренко провел 25 матчей, забил восемь голов и отдал два ассиста.

В "Трабзонспоре" играют украинцы Арсений Батагов, Зубков и Сикан.

Напомним, во Франции Лионеля Месси до сих пор критикуют за позорную игру.

Топовый итальянский тренер может возглавить клуб "Аль-Наср" Криштиану Роналду.

Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов накануне трансфера Ильи Забарного закрыл большой долг.

Харьковский "Металлист 1925" хочет усилить атаку мощным иностранцем.

футбол ФК Шахтер Футбол трансферы Артем Бондаренко Трабзонспор
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации