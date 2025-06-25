Трабзонспор близок к подписанию Бондаренко из Шахтера за 6-7 млн евро

Артем Бондаренко. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" может продолжить распродавать украинских футболистов. Зимой команду покинули Даниил Сикан и Александр Зубков, которые отправились в Турцию.

Следующим может стать полузащитник Артем Бондаренко, сообщил портал Taka Gazetesi.

Реклама

Читайте также:

Артем Бондаренко на тренировочном сборе в Словении. Фото: "Шахтер"

Бондаренко уезжает за границу

По информации турецких источников, "Трабзонспор" приблизился к подписанию контракта с 24-летним Бондаренко.

Клубы еще зимой вели переговоры о трансфере, но они провалились. Сейчас "Шахтер" пошел на уступки и вместо 10 млн евро продаст игрока за 6-7 млн евро.

Контракт Бондаренко с "Шахтером" действует до 31 декабря 2028 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 10 млн евро.

В сезоне 2024/2025 гг. Бондаренко провел 25 матчей, забил восемь голов и отдал два ассиста.

В "Трабзонспоре" играют украинцы Арсений Батагов, Зубков и Сикан.

Напомним, во Франции Лионеля Месси до сих пор критикуют за позорную игру.

Топовый итальянский тренер может возглавить клуб "Аль-Наср" Криштиану Роналду.

Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов накануне трансфера Ильи Забарного закрыл большой долг.

Харьковский "Металлист 1925" хочет усилить атаку мощным иностранцем.