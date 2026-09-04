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Главная Спорт Бондаренко в центре коррупционного скандала: контракт под угрозой

Бондаренко в центре коррупционного скандала: контракт под угрозой

Ua ru
4 сентября 2026 12:29
Из-за Бондаренко в Аль-Ахли разразился коррупционный скандал, и игрока могут исключить
Артем Бондаренко. Фото: "Аль-Ахли"

Украинский полузащитник Артем Бондаренко оказался в центре коррупционного скандала в саудовском "Аль-Ахли". После увольнения спортивного директора Руя Педру появилась информация, что одной из причин отставки стало расследование обстоятельств перехода игрока из "Шахтера" и возможных нарушений при согласовании его контракта.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на журналистов Сашу Тавольери и Халида Аль-Захрани.

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Артем Бондаренко
Артем Бондаренко. Фото: "Аль-Ахли"

Разгорелся скандал из-за Бондаренко

Накануне "Аль-Ахли" официально объявил о прекращении сотрудничества со спортивным директором Руем Педру.

По данным саудовских источников, решение приняли после резкой критики трансферной кампании, а также из-за конфликта Педру с лидерами команды, среди которых Эдуар Менди, Мерих Демирал и Иван Тони. Временно обязанности спортивного директора будет исполнять Осама Хавсави.

Вскоре после этого журналист Саша Тавольери сообщил, что в клубе якобы выявили несколько возможных коррупционных эпизодов. Один из них касается трансфера Бондаренко.

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По информации источника, украинец и его агент рассчитывали на зарплату в размере 1,3 млн евро в год, однако от имени клуба им предложили контракт с зарплатой 2,5 млн евро. Причину такой разницы никто не смог объяснить, что и стало предметом внутренней проверки.

Артем Бондаренко
Артем Бондаренко с одноклубниками на тренировке. Фото: "Аль-Ахли"

Будущее Бондаренко под вопросом

После смены спортивного директора будущее украинца в "Аль-Ахли" оказалось под большим вопросом.

По информации Халида Аль-Захрани, руководство клуба рассматривает варианты досрочного прекращения аренды или исключения Бондаренко из заявки на чемпионат Саудовской Аравии. Для оценки возможных юридических последствий "Аль-Ахли" уже привлек юристов.

Другие источники утверждают, что в ближайшее время украинец может быть заявлен только на матчи Лиги чемпионов АФК, а клуб параллельно будет искать ему замену.

Бондаренко перешел в "Аль-Ахли" из "Шахтера" 22 августа на правах аренды с обязательным правом выкупа. За новую команду он успел провести два матча без результативных действий, после чего не попал в заявку на матч чемпионата против "Аль-Хиляля" (0:3).

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о решении Руслана Малиновского и Арсения Батагова относительно участия в запланированном матче "Трабзонспора" на территории России.

Также Новини.LIVE писал, что киевское "Динамо" подписало четырехлетний контракт с 21-летним ивуарийским вингером Кеассе Ба.

футбол ФК Шахтер Футбол трансферы Артем Бондаренко Аль-Ахли (Саудовская Аравия)
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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