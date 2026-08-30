Знову другий: Дорощук став призером Континентального туру в Швейцарії

Олег Дорощук. Фото: Reuters

Український стрибун у висоту Олег Дорощук став срібним призером етапу срібної серії Континентального туру, який відбувся у швейцарській Беллінцоні. Для українця це перший міжнародний подіум після чемпіонату Європи.

Про результат Дорощука повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне".

Реклама

Олег Дорощук. Фото: Reuters

Дорощук знову залишився без золота

Українець впевнено розпочав турнір і став єдиним учасником, який без помилок подолав три стартові висоти — 2,15, 2,20 та 2,24 м. Завдяки цьому Дорощук очолював проміжний залік.

Планку на висоті 2,24 м також підкорили ямаєць Реймонд Річардс, чех Матей Колодзейський, австралієць Тайс Вілсон, американець Джуваон Гаррісон та японець Юто Секо, однак усі вони витратили більше спроб.

Вирішальною стала висота 2,28 м. Дорощук тричі не зміг її подолати, як і більшість конкурентів. Єдиним спортсменом, якому ця висота підкорилася з третьої спроби, став американець Гаррісон, який і здобув перемогу.

Читайте також:

Дорощук із результатом 2,24 м став срібним призером, а бронзову нагороду виборов Річардс, який також подолав 2,24 м.

Для українця це перший міжнародний подіум після срібної медалі чемпіонату Європи. До цього Дорощук посів п'яте місце на етапі Діамантової ліги у польській Сілезії.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав, що після програного поєдинку Мозеса Ітауму винесли з рингу на ношах, а згодом відправили на медичне обстеження до лікарні.

Також Новини.LIVE писав, що тривала пауза Дениса Берінчика без боїв завершилася зустріччю із Семом Ноуксом, у якій судді віддали перемогу британцю.