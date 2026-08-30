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Главная Спорт Дорощук завоевал медаль на престижном турнире в Швейцарии

Дорощук завоевал медаль на престижном турнире в Швейцарии

Ua ru
30 августа 2026 22:44
Снова второй: Дорощук стал призером Континентального тура в Швейцарии
Олег Дорощук. Фото: Reuters

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук стал серебряным призером этапа серебряной серии Континентального тура, который состоялся в швейцарском Беллинцоне. Для украинца это первый международный подиум после чемпионата Европы.

О результате Дорощука сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне".

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Олег Дорощук
Олег Дорощук. Фото: Reuters

Дорощук снова остался без золота

Украинец уверенно начал турнир и стал единственным участником, который без ошибок преодолел три стартовые высоты — 2,15, 2,20 и 2,24 м. Благодаря этому Дорощук возглавил промежуточный зачет.

Планку на высоте 2,24 м также преодолели ямаец Реймонд Ричардс, чех Матей Колодзейский, австралиец Тайс Уилсон, американец Джуваон Гаррисон и японец Юто Секо, однако все они потратили больше попыток.

Решающей стала высота 2,28 м. Дорощук трижды не смог её преодолеть, как и большинство соперников. Единственным спортсменом, которому эта высота поддалась с третьей попытки, стал американец Гаррисон, который и одержал победу.

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Дорощук с результатом 2,24 м стал серебряным призером, а бронзовую медаль завоевал Ричардс, который также преодолел 2,24 м.

Для украинца это первый международный подиум после серебряной медали чемпионата Европы. До этого Дорощук занял пятое место на этапе "Бриллиантовой лиги" в польской Силезии.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что после проигранного поединка Мозеса Итауму вынесли с ринга на носилках, а впоследствии отправили на медицинское обследование в больницу.

Также Новини.LIVE писал, что длительная пауза Дениса Беринчика без боев завершилась встречей с Сэмом Ноуксом, в которой судьи присудили победу британцу.

Швейцария Легкая атлетика прыжки в высоту Олег Дорощук Сборная Украины по легкой атлетике
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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