Снова второй: Дорощук стал призером Континентального тура в Швейцарии

Олег Дорощук. Фото: Reuters

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук стал серебряным призером этапа серебряной серии Континентального тура, который состоялся в швейцарском Беллинцоне. Для украинца это первый международный подиум после чемпионата Европы.

О результате Дорощука сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне".

Реклама

Олег Дорощук. Фото: Reuters

Дорощук снова остался без золота

Украинец уверенно начал турнир и стал единственным участником, который без ошибок преодолел три стартовые высоты — 2,15, 2,20 и 2,24 м. Благодаря этому Дорощук возглавил промежуточный зачет.

Планку на высоте 2,24 м также преодолели ямаец Реймонд Ричардс, чех Матей Колодзейский, австралиец Тайс Уилсон, американец Джуваон Гаррисон и японец Юто Секо, однако все они потратили больше попыток.

Решающей стала высота 2,28 м. Дорощук трижды не смог её преодолеть, как и большинство соперников. Единственным спортсменом, которому эта высота поддалась с третьей попытки, стал американец Гаррисон, который и одержал победу.

Читайте также:

Дорощук с результатом 2,24 м стал серебряным призером, а бронзовую медаль завоевал Ричардс, который также преодолел 2,24 м.

Для украинца это первый международный подиум после серебряной медали чемпионата Европы. До этого Дорощук занял пятое место на этапе "Бриллиантовой лиги" в польской Силезии.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что после проигранного поединка Мозеса Итауму вынесли с ринга на носилках, а впоследствии отправили на медицинское обследование в больницу.

Также Новини.LIVE писал, что длительная пауза Дениса Беринчика без боев завершилась встречей с Сэмом Ноуксом, в которой судьи присудили победу британцу.