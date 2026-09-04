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Главная Спорт Дрощук вновь не выиграл финал Бриллиантовой лиги, но уехал с медалью

Дрощук вновь не выиграл финал Бриллиантовой лиги, но уехал с медалью

Ua ru
4 сентября 2026 23:59
Дорощук стал бронзовым призером финала Бриллиантовой лиги
Олег Дорощук. Фото: Reuters

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук завоевал бронзовую медаль в финале "Бриллиантовой лиги-2026", который состоялся в Брюсселе. Для лидера мирового рейтинга это уже третий подряд подиум в финалах престижной серии.

О результате Дорощука сообщил портал Новини.LIVE.

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Олег Дорощук
Олег Дорощук. Фото: Reuters

Дорощук показал не лучшее выступление

В финале украинец выступал в статусе фаворита, ведь он возглавляет мировой рейтинг и является вице-чемпионом Европы-2026.

Дорощук уверенно начал выступление, с первой попытки преодолев высоты 2,16, 2,21 и 2,25 метра. Следующая планка — 2,28 м украинцу не покорилась, поэтому он завершил соревнования с результатом 2,25 м.

Бронзовую медаль Олег разделил с итальянцем Джанмарко Тамбери, который также преодолел высоту 2,25 м.

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Победителем финала стал поляк Матеуш Колодзейский, который преодолел 2,28 м и опередил по количеству попыток американца Джувона Гаррисона, показавшего такой же результат.

Для Дорощука эта медаль стала третьей подряд в финалах Бриллиантовой лиги. Следующим стартом украинца станет первый в истории абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике, который состоится в следующие выходные в Будапеште.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о мобилизации руководителя спортивного направления "ЮКСА" Андрея Филя, у которого не было оформленного бронирования.

Также Новини.LIVE сообщал о скандале вокруг перехода Артема Бондаренко в "Аль-Ахли", из-за которого клуб рассматривает возможность досрочного расторжения аренды украинского полузащитника.

Легкая атлетика Бриллиантовая лига прыжки в высоту Олег Дорощук Сборная Украины по легкой атлетике
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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