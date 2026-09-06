Данило Донченко переміг Соріано на UFC у Парижі

Український боєць напівсередньої ваги Данило Донченко під час бою у Парижі. Фото: UFC/X

Український боєць Данило Донченко переміг американця Пунахеле Соріано на турнірі UFC у Парижі. Поєдинок у напівсередній вазі тривав усі три раунди та завершився одноголосним рішенням суддів. У першому раунді українець двічі відправив суперника в нокдаун, після чого продовжив контролювати перебіг бою.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на результати турніру.

Реклама

Данило Донченко під час бою у Парижі. Фото: UFC/X

Як український боєць Донченко переміг американця Соріано

Поєдинок відбувся в межах турніру UFC Fight Night 287 у Парижі. 24-річний Данило Донченко зустрівся з американцем Пунахеле Соріано в напівсередній ваговій категорії.

Бій пройшов усі три заплановані раунди. За його підсумками всі троє суддів віддали перемогу українцю — 30:27, 30:27, 29:28.

Донченко захопив ініціативу з перших хвилин. У стартовій п'ятихвилинці українець упевнено працював у стійці, захищався від спроб суперника провести тейкдаун і двічі відправив Соріано в нокдаун. Водночас завершити поєдинок достроково йому не вдалося.

Читайте також:

У другому раунді Донченко продовжив контролювати дистанцію та завдавав більше точних і відчутних ударів. Під час цієї п'ятихвилинки стався епізод із ненавмисним ударом нижче пояса, після якого Соріано знадобився час на відновлення.

У завершальному раунді американець зробив ставку на боротьбу та зумів перевести бій у партер. Однак це не дозволило йому перехопити перевагу. Донченко навіть із лежачого положення активно атакував суперника ліктями, а згодом вибрався з небезпечної ситуації та довів поєдинок до перемоги.

Третя перемога Донченка у 2026 році

Успіх у бою із Соріано став для Донченка вже третьою перемогою у 2026 році. У лютому українець переміг американця Алекса Мороно, а в червні нокаутував шведа Теодора Берггрена.

Успіхи Донченка в MMA:

професійний рекорд — 15 перемог і 2 поразки;

переможна серія — 9 поєдинків;

рекорд в UFC — 4 перемоги у 4 боях.

Після перемоги в Парижі Донченко заявив про бажання провести наступний поєдинок проти досвідченого американця Даніеля Родрігеса.

Перемога над Соріано дозволить українцю суттєво наблизитися до потрапляння до топ-15 рейтингу напівсереднього дивізіону UFC.

Що відомо про Данила Донченка

Данило Донченко — український боєць напівсередньої ваги UFC родом із Коростеня. Професійну кар'єру в MMA він розпочав у 2019 році, а дебютував в UFC у серпні 2025 року після перемоги у фіналі 33-го сезону The Ultimate Fighter. Донченко також є колишнім чемпіоном NAIZA FC у легкій вазі та має досвід виступів у кікбоксингу.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Ярослава Магучіх здобула срібну нагороду у фіналі Діамантової ліги-2026 у Брюсселі. Українка взяла висоти 1,92, 1,95, 1,97 та 1,99 метра, але не змогла подолати планку 2,01 метра. Для Магучіх це шостий поспіль подіум у фіналі Діамантової ліги — три срібла та три перемоги.

Новини.LIVE також писали, що український дзюдоїст Данило Кравченко став чемпіоном Європи U-21 у Подгориці. На шляху до золота він здобув п’ять перемог, а у півфіналі та фіналі здолав представників Росії. У вирішальній сутичці Кравченко достроково переміг Атміра Соблірова завдяки результативному кидку на іппон.