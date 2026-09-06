Данило Донченко переміг Соріано на UFC у Парижі

Українець Данило Донченко здобув перемогу на UFC у Парижі
Український боєць Данило Донченко переміг американця Пунахеле Соріано на турнірі UFC у Парижі. Поєдинок у напівсередній вазі тривав усі три раунди та завершився одноголосним рішенням суддів. У першому раунді українець двічі відправив суперника в нокдаун, після чого продовжив контролювати перебіг бою.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на результати турніру.
Як український боєць Донченко переміг американця Соріано
Поєдинок відбувся в межах турніру UFC Fight Night 287 у Парижі. 24-річний Данило Донченко зустрівся з американцем Пунахеле Соріано в напівсередній ваговій категорії.
Бій пройшов усі три заплановані раунди. За його підсумками всі троє суддів віддали перемогу українцю — 30:27, 30:27, 29:28.
Донченко захопив ініціативу з перших хвилин. У стартовій п'ятихвилинці українець упевнено працював у стійці, захищався від спроб суперника провести тейкдаун і двічі відправив Соріано в нокдаун. Водночас завершити поєдинок достроково йому не вдалося.
У другому раунді Донченко продовжив контролювати дистанцію та завдавав більше точних і відчутних ударів. Під час цієї п'ятихвилинки стався епізод із ненавмисним ударом нижче пояса, після якого Соріано знадобився час на відновлення.
У завершальному раунді американець зробив ставку на боротьбу та зумів перевести бій у партер. Однак це не дозволило йому перехопити перевагу. Донченко навіть із лежачого положення активно атакував суперника ліктями, а згодом вибрався з небезпечної ситуації та довів поєдинок до перемоги.
Третя перемога Донченка у 2026 році
Успіх у бою із Соріано став для Донченка вже третьою перемогою у 2026 році. У лютому українець переміг американця Алекса Мороно, а в червні нокаутував шведа Теодора Берггрена.
Успіхи Донченка в MMA:
- професійний рекорд — 15 перемог і 2 поразки;
- переможна серія — 9 поєдинків;
- рекорд в UFC — 4 перемоги у 4 боях.
Після перемоги в Парижі Донченко заявив про бажання провести наступний поєдинок проти досвідченого американця Даніеля Родрігеса.
Перемога над Соріано дозволить українцю суттєво наблизитися до потрапляння до топ-15 рейтингу напівсереднього дивізіону UFC.
Що відомо про Данила Донченка
Данило Донченко — український боєць напівсередньої ваги UFC родом із Коростеня. Професійну кар'єру в MMA він розпочав у 2019 році, а дебютував в UFC у серпні 2025 року після перемоги у фіналі 33-го сезону The Ultimate Fighter. Донченко також є колишнім чемпіоном NAIZA FC у легкій вазі та має досвід виступів у кікбоксингу.
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