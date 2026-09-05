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Головна Спорт Данило Кравченко став чемпіоном Європи U-21 з дзюдо, перемігши росіян

Данило Кравченко став чемпіоном Європи U-21 з дзюдо, перемігши росіян

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5 вересня 2026 23:44
Українець Данило Кравченко виграв чемпіонат Європи U-21
Данило Кравченко. Фото: European Judo Union

Український дзюдоїст Данило Кравченко став чемпіоном Європи U-21. На змаганнях у Подгориці спортсмен здобув п’ять перемог на шляху до золотої медалі, а у півфіналі та фіналі здолав представників Росії. У півфінальному поєдинку Кравченко переміг Павла Коловєрдова.

Про це повідомляє Федерація дзюдо України, передає Новини.LIVE.

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Данило Кравченко став чемпіоном Європи U-21 з дзюдо - фото 1
Данило Кравченко. Фото: Федерація дзюдо України

Кравченко виборов золото чемпіонату Європи U-21

У вирішальній сутичці українець зустрівся з Атміром Собліровим та також вийшов із неї переможцем. Фінальний поєдинок завершився достроково.

Кравченко виконав результативний кидок на іппон, після чого суддя зафіксував його перемогу та золоту медаль чемпіонату Європи.

Це перше золото України на цьогорічному чемпіонаті Європи U-21 у Подгориці. Загалом українська збірна вже має дві нагороди на турнірі.

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Інші українські дзюдоїсти здобули дві бронзові медалі на чемпіонаті Європи U-21, який проходить у Подгориці, Чорногорія. Данило Авраменко посів третє місце у ваговій категорії до 60 кг. Ще одну бронзову нагороду виборов Сергій Сокирко у категорії до 90 кг.

Збірна України представлена на континентальній першості 18 спортсменами. Загалом у турнірі беруть участь понад 400 дзюдоїстів із 44 країн Європи. У медальних сутичках українські спортсмени перемогли представників країн-агресорів.

Чемпіонат Європи U-21 у Подгориці триватиме до 6 вересня. У заключний день відбудеться змішаний командний турнір.

Як повідомляли Новини.LIVE, український легкоатлет Олег Дорощук продовжує здобувати нагороди на міжнародних змаганнях. У фіналі Діамантової ліги-2026 він виборов бронзу, втретє поспіль піднявшись на подіум престижної серії.

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спорт нагорода Дзюдо чемпіон Збірна України з дзюдо
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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