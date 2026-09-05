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Главная Спорт Даниил Кравченко стал чемпионом Европы U-21 по дзюдо, победив россиян

Даниил Кравченко стал чемпионом Европы U-21 по дзюдо, победив россиян

Ua ru
5 сентября 2026 23:44
Украинец Даниил Кравченко выиграл чемпионат Европы U-21
Даниил Кравченко. Фото: European Judo Union

Украинский дзюдоист Даниил Кравченко стал чемпионом Европы U-21. На соревнованиях в Подгорице спортсмен одержал пять побед на пути к золотой медали, а в полуфинале и финале обыграл представителей России. В полуфинальном поединке Кравченко победил Павла Коловердова.

Об этом сообщает Федерация дзюдо Украины, передает Новини.LIVE.

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Даниил Кравченко стал чемпионом Европы U-21 по дзюдо - фото 1
Даниил Кравченко. Фото: Федерация дзюдо Украины

Кравченко завоевал золото чемпионата Европы U-21

В решающем поединке украинец встретился с Атмиром Соблировым и также вышел из него победителем. Финальный поединок завершился досрочно.

Кравченко выполнил результативный бросок на иппон, после чего судья зафиксировал его победу и золотую медаль чемпионата Европы.

Это первое золото Украины на чемпионате Европы U-21 этого года в Подгорице. Всего украинская сборная уже завоевала две награды на турнире.

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Другие украинские дзюдоисты завоевали две бронзовые медали на чемпионате Европы U-21, который проходит в Подгорице, Черногория. Даниил Авраменко занял третье место в весовой категории до 60 кг. Еще одну бронзовую награду завоевал Сергей Сокирко в категории до 90 кг.

Сборная Украины представлена ​​на континентальном первенстве 18 спортсменами. В общей сложности в турнире принимают участие более 400 дзюдоистов из 44 стран Европы. В медальных столкновениях украинские спортсмены победили представителей стран-агрессоров.

Чемпионат Европы U-21 в Подгорице продлится до 6 сентября. В заключительный день состоится смешанный командный турнир.

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спорт награда Дзюдо чемпион Сборная Украины по дзюдо
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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