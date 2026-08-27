Шахтар дізнався суперників в основному етапі Ліги чемпіонів-2026/2027

Реал, Інтер й шістка інших: Шахтар дізнався суперників в ЛЧ
Донецький "Шахтар" за підсумками жеребкування дізнався всіх суперників на основному етапі Ліги чемпіонів сезону-2026/2027. "Гірники" проведуть вісім матчів проти восьми різних команд, зігравши чотири домашні поєдинки в Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж" і чотири — на виїзді.
Про результати жеребкування повідомив портал Новини.LIVE.
Суперники "Шахтаря" у Лізі чемпіонів
За підсумками жеребкування "Шахтар" отримав у суперники мадридський "Реал", міланський "Інтер", лісабонський "Спортінг", ПСВ, стамбульський "Фенербахче", "РБ Лейпциг", АЕК та братиславський "Слован".
Домашні матчі, які через війну в Україні донецький клуб проведе в Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж", відбудуться проти "Реала", "Спортінга", "Фенербахче" та АЕКа.
На виїзді команда Арди Турана зіграє з "Інтером", ПСВ, "РБ Лейпцигом" і "Слованом". Особливу увагу привертає поєдинок у Братиславі, адже словацький клуб очолює легендарний Яя Туре, а у його складі виступають українці Данило Ігнатенко та Микола Кухаревич.
Основний етап Ліги чемпіонів стартує 8–10 вересня та завершиться 27 січня 2027 року. За його підсумками вісім найкращих команд напряму вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те, визначать інших учасників цієї стадії у стикових матчах.
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