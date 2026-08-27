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Головна Спорт Реал, Інтер й шістка інших: Шахтар дізнався суперників в ЛЧ

Реал, Інтер й шістка інших: Шахтар дізнався суперників в ЛЧ

Ua ru
27 серпня 2026 21:22
Шахтар дізнався суперників в основному етапі Ліги чемпіонів-2026/2027
Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" за підсумками жеребкування дізнався всіх суперників на основному етапі Ліги чемпіонів сезону-2026/2027. "Гірники" проведуть вісім матчів проти восьми різних команд, зігравши чотири домашні поєдинки в Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж" і чотири — на виїзді.

Про результати жеребкування повідомив портал Новини.LIVE.

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Кубок победителя Лиги чемпионов
Кубок переможця Ліги чемпіонів. Фото: "Шахтар"

Суперники "Шахтаря" у Лізі чемпіонів

За підсумками жеребкування "Шахтар" отримав у суперники мадридський "Реал", міланський "Інтер", лісабонський "Спортінг", ПСВ, стамбульський "Фенербахче", "РБ Лейпциг", АЕК та братиславський "Слован".

Домашні матчі, які через війну в Україні донецький клуб проведе в Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж", відбудуться проти "Реала", "Спортінга", "Фенербахче" та АЕКа.

На виїзді команда Арди Турана зіграє з "Інтером", ПСВ, "РБ Лейпцигом" і "Слованом". Особливу увагу привертає поєдинок у Братиславі, адже словацький клуб очолює легендарний Яя Туре, а у його складі виступають українці Данило Ігнатенко та Микола Кухаревич.

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Основний етап Ліги чемпіонів стартує 8–10 вересня та завершиться 27 січня 2027 року. За його підсумками вісім найкращих команд напряму вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те, визначать інших учасників цієї стадії у стикових матчах.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про налаштованість Філіпа Хрговича на бій із Мозесом Ітаумою.

Також Новини.LIVE писав про підсумки виступу українських стрибунок у висоту, де Ярослава Магучіх пропустила вперед Ніколу Оліслагерс.

ФК Шахтар Ліга чемпіонів Реал Мадрид Інтер РБ Лейпциг Спортинг
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

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