Шахтер узнал соперников в основной стадии Лиги чемпионов 2026/2027

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" по итогам жеребьевки узнал всех соперников на основном этапе Лиги чемпионов сезона 2026/2027. "Горняки" проведут восемь матчей против восьми разных команд, сыграв четыре домашних матча в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" и четыре — на выезде.

О результатах жеребьёвки сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Кубок победителя Лиги чемпионов. Фото: «Шахтер»

Соперники "Шахтера" в Лиге чемпионов

По итогам жеребьевки "Шахтер" получил в соперники мадридский "Реал", миланский "Интер", лиссабонский "Спортинг", ПСВ, стамбульский "Фенербахче", "РБ Лейпциг", АЕК и братиславский "Слован".

Домашние матчи, которые из-за войны в Украине донецкий клуб проведет в Лондоне на стадионе "Стэмфорд-Бридж", состоятся против "Реала", "Спортинга", "Фенербахче" и АЕКа.

На выезде команда Арды Турана сыграет с "Интером", ПСВ, "РБ Лейпцигом" и "Слованом". Особое внимание привлекает матч в Братиславе, ведь словацкий клуб возглавляет легендарный Яя Туре, а в его составе выступают украинцы Даниил Игнатенко и Николай Кухаревич.

Читайте также:

Основной этап Лиги чемпионов стартует 8–10 сентября и завершится 27 января 2027 года. По его итогам восемь лучших команд напрямую выйдут в 1/8 финала, а клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, определят остальных участников этой стадии в стыковых матчах.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о настроенности Филипа Хрговича на бой с Мозесом Итаумой.

Также Новини.LIVE писал об итогах выступления украинских прыгуний в высоту, где Ярослава Магучих уступила Николе Олислагерс.