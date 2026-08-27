Визначилися всі 36 учасників Ліги чемпіонів сезону-2026-2027

Гравці донецького "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

Після завершення раунду плей-оф кваліфікації остаточно сформувався склад учасників основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/2027. Серед 36 команд у найпрестижнішому клубному турнірі Європи Україну представлятиме донецький "Шахтар".

Про учасників основного етапу Ліги чемпіонів повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Зінедін Зідан з кубком переможця Ліги чемпіонів. Фото: Reuters

Хто зіграє в основному етапі Ліги чемпіонів

Відразу 29 клубів гарантували собі місце в основному раунді завдяки результатам національних чемпіонатів, ще сім команд пробилися через кваліфікацію. Останніми учасниками турніру стали турецький "Фенербахче", грецький АЕК, норвезький "Вікінг" і словацький "Слован".

Від Англії виступлять "Арсенал", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Астон Вілла" та "Ліверпуль". Іспанію представлятимуть "Барселона", "Реал", "Атлетіко", "Вільярреал" і "Бетіс". Від Італії зіграють "Інтер", "Наполі", "Рома" та "Комо", від Німеччини — "Баварія", дортмундська "Боруссія", "РБ Лейпциг" і "Штутгарт", а від Франції — "ПСЖ", "Ланс" і "Лілль".

До основного етапу також вийшли ПСВ і "Феєнорд" із Нідерландів, "Порту" та "Спортінг" із Португалії, турецькі "Галатасарай" і "Фенербахче", норвезькі "Буде-Глімт" і "Вікінг", бельгійський "Брюгге", чеська "Славія", азербайджанський "Сабах", австрійський ЛАСК, грецький АЕК і словацький "Слован".

Читайте також:

Окремої уваги заслуговує "Слован", який пробився до основного етапу Ліги чемпіонів під керівництвом легендарного Яя Туре, відомого за виступами за "Барселону", "Манчестер Сіті" та донецький "Металург". За чемпіона Словаччини виступають українці Данило Ігнатенко та Микола Кухаревич.

Цей сезон також стане історичним для двох клубів. Азербайджанський "Сабах" і норвезький "Вікінг" уперше в історії зіграють в основному етапі Ліги чемпіонів.

Під час жеребкування всі 36 команд дізнаються своїх суперників. За новим форматом кожен клуб проведе вісім матчів проти різних опонентів. Вісім найкращих команд напряму вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те, визначать інших учасників цієї стадії у стикових матчах.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE писав про обставини, за яких ексгравець "Шахтаря" Владислав Вакула потрапив до ТЦК та згодом був мобілізований.

Також Новини.LIVE розповідав про успішний матч Віталія Миколенка за "Евертон", у якому українець записав на свій рахунок перший асист у сезоні.