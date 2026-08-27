Определились все 36 участников Лиги чемпионов сезона 2026–2027

Игроки донецкого "Шахтера". Фото: "Шахтер"

После завершения раунда плей-офф квалификации окончательно сформировался состав участников основного этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Среди 36 команд в самом престижном клубном турнире Европы Украину будет представлять донецкий "Шахтер".

Об участниках основного этапа Лиги чемпионов сообщил портал Новини.LIVE.

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Зинедин Зидан с кубком победителя Лиги чемпионов. Фото: Reuters

Кто сыграет в основном этапе Лиги чемпионов

Сразу 29 клубов гарантировали себе место в основном раунде благодаря результатам национальных чемпионатов, еще семь команд пробились через квалификацию. Последними участниками турнира стали турецкий "Фенербахче", греческий АЕК, норвежский "Викинг" и словацкий "Слован".

От Англии выступят "Арсенал", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Астон Вилла" и "Ливерпуль". Испанию будут представлять "Барселона", "Реал", "Атлетико", "Вильярреал" и "Бетис". От Италии сыграют "Интер", "Наполи", "Рома" и "Комо", от Германии — "Бавария", дортмундская "Боруссия", "РБ Лейпциг" и "Штутгарт", а от Франции — "ПСЖ", "Ланс" и "Лилль".

В основной этап также вышли ПСВ и "Фейеноорд" из Нидерландов, "Порту" и "Спортинг" из Португалии, турецкие "Галатасарай" и "Фенербахче", норвежские "Буде-Глимт" и "Викинг", бельгийский "Брюгге", чешская "Славия", азербайджанский "Сабах", австрийский ЛАСК, греческий АЕК и словацкий "Слован".

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Отдельного внимания заслуживает "Слован", который пробился в основной этап Лиги чемпионов под руководством легендарного Яя Туре, известного по выступлениям за "Барселону", "Манчестер Сити" и донецкий "Металлург". За чемпиона Словакии выступают украинцы Данило Игнатенко и Николай Кухаревич.

Этот сезон также станет историческим для двух клубов. Азербайджанский "Сабах" и норвежский "Викинг" впервые в истории сыграют в основном этапе Лиги чемпионов.

Во время жеребьевки все 36 команд узнают своих соперников. По новому формату каждый клуб проведет восемь матчей против разных оппонентов. Восемь лучших команд напрямую выйдут в 1/8 финала, а клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, определят остальных участников этой стадии в стыковых матчах.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал об обстоятельствах, при которых экс-игрок "Шахтера" Владислав Вакула попал в ТЦК и впоследствии был мобилизован.

Также Новини.LIVE рассказывал об успешном матче Виталия Миколенко за "Эвертон", в котором украинец записал на свой счет первый ассист в сезоне.