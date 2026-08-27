Миколенко віддав перший асист за Евертон у сезоні 2026-2027

Віталій Миколенко. Фото: Reuters

Лівий захисник збірної України та англійського "Евертона" Віталій Миколенко відкрив лік результативним діям у сезоні-2026/2027. Українець відзначився гольовою передачею в матчі Кубка Англійської ліги, допомігши "ірискам" вийти вперед.

Про результативну дію Віталія повідомив портал Новини.LIVE.

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Mykolenko assists Barry’s opener v Preston in the Carabao Cup! 🅰️ pic.twitter.com/k0axBbnehU — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) August 26, 2026

Миколенко асистував у Кубку ліги

Миколенко вийшов у стартовому складі "Евертона" на матч 1/32 фіналу Кубка Англійської ліги проти "Престона" та вже в першому таймі записав до свого активу результативну передачу.

На 25-й хвилині українець активно підключився до атаки, отримав м'яч у штрафному майданчику суперника та віддав передачу на Тьєрно Баррі, який без проблем відкрив рахунок у матчі.

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Голи: Баррі, 25, 59, 70, Джонсон, 72.

Ця результативна передача стала для українського захисника першою в сезоні-2026/2027 та п'ятою за час виступів у складі "Евертона". Також на рахунку Миколенка вже чотири забиті м'ячі за англійський клуб.

Українець виступає за "Евертон" із січня 2022 року, коли перейшов до команди з київського "Динамо".

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