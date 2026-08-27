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Головна Спорт Миколенко зробив першу результативну дію в сезоні

Миколенко зробив першу результативну дію в сезоні

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2026 00:05
Миколенко віддав перший асист за Евертон у сезоні 2026-2027
Віталій Миколенко. Фото: Reuters

Лівий захисник збірної України та англійського "Евертона" Віталій Миколенко відкрив лік результативним діям у сезоні-2026/2027. Українець відзначився гольовою передачею в матчі Кубка Англійської ліги, допомігши "ірискам" вийти вперед.

Про результативну дію Віталія повідомив портал Новини.LIVE.

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Миколенко асистував у Кубку ліги

Миколенко вийшов у стартовому складі "Евертона" на матч 1/32 фіналу Кубка Англійської ліги проти "Престона" та вже в першому таймі записав до свого активу результативну передачу.

На 25-й хвилині українець активно підключився до атаки, отримав м'яч у штрафному майданчику суперника та віддав передачу на Тьєрно Баррі, який без проблем відкрив рахунок у матчі.

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Голи: Баррі, 25, 59, 70, Джонсон, 72.

Ця результативна передача стала для українського захисника першою в сезоні-2026/2027 та п'ятою за час виступів у складі "Евертона". Також на рахунку Миколенка вже чотири забиті м'ячі за англійський клуб.

Українець виступає за "Евертон" із січня 2022 року, коли перейшов до команди з київського "Динамо".

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав про боротьбу українських легкоатлеток за головний трофей Діамантової ліги, де Ярослава Магучіх уже отримала путівку в фінал.

Також Новини.LIVE повідомляв про відхід української баскетболістки Кейт Коваль із клубу у США на тлі підписання командою російської спортсменки.

Евертон Віталій Миколенко АПЛ українські легіонери (футбол) Кубок Англійської Ліги
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

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