Головна Спорт Миколенко може вибрати несподіваний варіант розвитку кар'єри

Миколенко може вибрати несподіваний варіант розвитку кар'єри

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 20:31
Миколенко може перейти в турецький гранд
Віталій Миколенко. Фото: Reuters

Лівий захисник "Евертона" Віталій Миколенко через півроку стане вільним агентом. У футболіста є варіант з продовженням контракту з "ірисками" і пропозиції від інших клубів.

Про ще один варіант для Миколенка повідомив паблік Mekteb-i Gala.

Миколенко може поїхати не в топову лігу

За даними джерела, Миколенка хоче отримати турецький "Галатасарай", який уже перейшов до конкретних дій і відкрив переговори з "Евертоном".

Турецький клуб розглядає Миколенка як підсилення лівого флангу оборони та зацікавлений у швидкому завершенні угоди в січні.

Зазначається, що сам футболіст не заперечує проти переїзду до Стамбула і дав згоду на зміну клубу. Мало того, Миколенко вже повідомив керівництву "Евертона" про свою позицію та попросив не перешкоджати трансферу.

Перемовини відбуваються одразу за двома сценаріями. Один із них — обмін на захисника "Галатасарай" Ісмаїла Якобса. Альтернативний варіант — повноцінний трансфер із виплатою компенсації англійському клубу.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
