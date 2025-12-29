Миколенко може перейти в турецький гранд

Віталій Миколенко. Фото: Reuters

Лівий захисник "Евертона" Віталій Миколенко через півроку стане вільним агентом. У футболіста є варіант з продовженням контракту з "ірисками" і пропозиції від інших клубів.

Про ще один варіант для Миколенка повідомив паблік Mekteb-i Gala.

Реклама

Читайте також:

Віталій Миколенко. Фото: Reuters

Миколенко може поїхати не в топову лігу

За даними джерела, Миколенка хоче отримати турецький "Галатасарай", який уже перейшов до конкретних дій і відкрив переговори з "Евертоном".

Турецький клуб розглядає Миколенка як підсилення лівого флангу оборони та зацікавлений у швидкому завершенні угоди в січні.

Зазначається, що сам футболіст не заперечує проти переїзду до Стамбула і дав згоду на зміну клубу. Мало того, Миколенко вже повідомив керівництву "Евертона" про свою позицію та попросив не перешкоджати трансферу.

Перемовини відбуваються одразу за двома сценаріями. Один із них — обмін на захисника "Галатасарай" Ісмаїла Якобса. Альтернативний варіант — повноцінний трансфер із виплатою компенсації англійському клубу.

Нагадаємо, британський боксер-надважковаговик Ентоні Джошуа потрапив у смертельне ДТП.

Центральний нападний "Роми" Артем Довбик може перейти у відомий клуб з Ла Ліги.