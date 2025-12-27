Миколенко може продовжити контракт з Евертоном — заява Девіда Мойєса

У Евертоні повідомили, чи хочуть залишити Миколенка
У лівого захисника "Евертона" Віталія Миколенка невдовзі завершиться контракт з клубом. Вже взимку українець зможе вести перемовини з іншими клубами.
Про ситуацію з Миколенком висловився головний тренер "Евертона" Девід Мойєс, передає LiverpoolEecho.
Мойєс розповів про відношення до Миколенка
Мойєс підтвердив, що клуб зацікавлений у продовженні співпраці з українським захисником і вже веде з ним переговори.
За словами наставника, перемовини тривають уже певний час і відбуваються без зайвої публічності. У клубі розраховують якнайшвидше дійти згоди та зберегти футболіста в команді.
Мойєс окремо відзначив ігровий рівень Миколенка в матчах проти топсуперників. Зокрема, тренер звернув увагу на його виступ у поєдинку з "Арсеналом", де українець успішно протистояв Букайо Сака. Також він наголосив, що Миколенко стабільно добре виглядає проти сильних вінгерів, яких у Прем’єр-лізі зараз чимало.
Головний тренер підкреслив, що задоволений прогресом захисника і сподівається, що клубу вдасться утримати його в складі на наступні сезони.
