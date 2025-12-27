Відео
У Евертоні повідомили, чи хочуть залишити Миколенка

У Евертоні повідомили, чи хочуть залишити Миколенка

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 23:21
Миколенко може продовжити контракт з Евертоном — заява Девіда Мойєса
Віталій Миколенко. Фото: Reuters

У лівого захисника "Евертона" Віталія Миколенка невдовзі завершиться контракт з клубом. Вже взимку українець зможе вести перемовини з іншими клубами.

Про ситуацію з Миколенком висловився головний тренер "Евертона" Девід Мойєс, передає LiverpoolEecho.


Виталий Миколенко


Мойєс розповів про відношення до Миколенка

Мойєс підтвердив, що клуб зацікавлений у продовженні співпраці з українським захисником і вже веде з ним переговори.

За словами наставника, перемовини тривають уже певний час і відбуваються без зайвої публічності. У клубі розраховують якнайшвидше дійти згоди та зберегти футболіста в команді.

Мойєс окремо відзначив ігровий рівень Миколенка в матчах проти топсуперників. Зокрема, тренер звернув увагу на його виступ у поєдинку з "Арсеналом", де українець успішно протистояв Букайо Сака. Також він наголосив, що Миколенко стабільно добре виглядає проти сильних вінгерів, яких у Прем’єр-лізі зараз чимало.

Головний тренер підкреслив, що задоволений прогресом захисника і сподівається, що клубу вдасться утримати його в складі на наступні сезони.

Нагадаємо, в "Динамо" тренер не живе у Києві, оскільки там небезпечно.

Також раніше колишній гравець "Динамо" Олег Саленко розповів про конфлікт з одним із братів Суркісом.

Центральний захисник "Динамо" провів Різдво на відомому курорті.

футбол Евертон Віталій Миколенко АПЛ українські легіонери (футбол)
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
