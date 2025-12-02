Відео
Головна Спорт Евертон може віддати Миколенка до менш амбітного клубу

Евертон може віддати Миколенка до менш амбітного клубу

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 10:40
Евертон готовий пожертвувати Миколенком заради гучного трансферу
Віталій Миколенко отримав травму. Фото: Reuters/Peter Powell

Захисник збірної України та "Евертона" Віталій Миколенко знову опинився в центрі трансферних обговорень. Ліверпульський клуб розглядає можливість його обміну на лівого захисника "Фулгема" Ентоні Робінсона.

Такий варіант розглядається як частина посилення складу в зимове трансферне вікно, повідомив журналіст Алан Ніксон.

Читайте також:

Головний тренер "ірисок" Девід Моєс бачить Робінсона ідеальним кандидатом під свою модель гри. Керівництво "Евертона" готове запропонувати не тільки Миколенка, а й доплатити близько 25 млн фунтів, щоб переконати лондонців відпустити свого ключового захисника. Оцінка трансферу Робінсона становить приблизно 40 млн фунтів.

Виталий Миколенко
Віталій Миколенко в матчі проти "Ньюкасла". Фото: Reuters/Peter Powell

Миколенко може змінити клуб

Робінсон є вихованцем "Евертона", але за першу команду він так і не зіграв. У 2019 році клуб продав його до "Вігана" всього за 2 млн фунтів, і тепер гравець може повернутися вже в статусі одного з найкращих фулбеків АПЛ. При цьому нинішній сезон Миколенко проводить досить стабільно, але клуб шукає варіанти перебудови оборони.

Для "Евертона" угода стала б можливістю повернути універсального захисника, якого Моєс давно хотів бачити в складі. "Фулгем" же в разі обміну отримає гравця збірної України, здатного закрити лівий фланг та ефективно грати як в обороні, так і в підключеннях уперед.

Нагадаємо, Артем Мілевський прокоментував резонансну мобілізацію ексгравця збірної України.

Стало відомо, що Михайло Мудрик може повернутися в професійний спорт уже на початку наступного року.

Колишній тренер "Кривбасу" Юрій Вернидуб чекає на день народження, щоб мати змогу виїхати до Азербайджану.

спорт футбол Евертон Футбол трансфери Віталій Миколенко Фулгем
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
