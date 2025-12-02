Евертон готовий пожертвувати Миколенком заради гучного трансферу

Віталій Миколенко отримав травму. Фото: Reuters/Peter Powell

Захисник збірної України та "Евертона" Віталій Миколенко знову опинився в центрі трансферних обговорень. Ліверпульський клуб розглядає можливість його обміну на лівого захисника "Фулгема" Ентоні Робінсона.

Такий варіант розглядається як частина посилення складу в зимове трансферне вікно, повідомив журналіст Алан Ніксон.

Головний тренер "ірисок" Девід Моєс бачить Робінсона ідеальним кандидатом під свою модель гри. Керівництво "Евертона" готове запропонувати не тільки Миколенка, а й доплатити близько 25 млн фунтів, щоб переконати лондонців відпустити свого ключового захисника. Оцінка трансферу Робінсона становить приблизно 40 млн фунтів.

Віталій Миколенко в матчі проти "Ньюкасла". Фото: Reuters/Peter Powell

Миколенко може змінити клуб

Робінсон є вихованцем "Евертона", але за першу команду він так і не зіграв. У 2019 році клуб продав його до "Вігана" всього за 2 млн фунтів, і тепер гравець може повернутися вже в статусі одного з найкращих фулбеків АПЛ. При цьому нинішній сезон Миколенко проводить досить стабільно, але клуб шукає варіанти перебудови оборони.

Для "Евертона" угода стала б можливістю повернути універсального захисника, якого Моєс давно хотів бачити в складі. "Фулгем" же в разі обміну отримає гравця збірної України, здатного закрити лівий фланг та ефективно грати як в обороні, так і в підключеннях уперед.

