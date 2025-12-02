Эвертон готов пожертвовать Миколенко ради громкого трансфера

Виталий Миколенко получил травму. Фото: Reuters/Peter Powell

Защитник сборной Украины и "Эвертона" Виталий Миколенко вновь оказался в центре трансферных обсуждений. Ливерпульский клуб рассматривает возможность его обмена на левого защитника "Фулхэма" Энтони Робинсона.

Такой вариант рассматривается как часть усиления состава в зимнее трансферное окно, сообщил журналист Алан Никсон.

Главный тренер "ирисок" Дэвид Мойес видит Робинсона идеальным кандидатом под свою модель игры. Руководство "Эвертона" готово предложить не только Миколенко, но и доплатить около 25 млн фунтов, чтобы убедить лондонцев отпустить своего ключевого защитника. Оценка трансфера Робинсона составляет примерно 40 млн фунтов.

Виталий Миколенко в матче против "Ньюкасла". Фото: Reuters/Peter Powell

Миколенко может сменить клуб

Робинсон является воспитанником "Эвертона", но за первую команду он так и не сыграл. В 2019 году клуб продал его в "Уиган" всего за 2 млн фунтов, и теперь игрок может вернуться уже в статусе одного из лучших фулбеков АПЛ. При этом нынешний сезон Миколенко проводит достаточно стабильно, но клуб ищет варианты перестройки обороны.

Для "Эвертона" сделка стала бы возможностью вернуть универсального защитника, которого Мойес давно хотел видеть в составе. "Фулхэм" же в случае обмена получит игрока сборной Украины, способного закрыть левый фланг и эффективно играть как в обороне, так и в подключениях вперед.

