Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Эвертон может отдать Миколенко в менее амбициозный клуб

Эвертон может отдать Миколенко в менее амбициозный клуб

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 10:40
Эвертон готов пожертвовать Миколенко ради громкого трансфера
Виталий Миколенко получил травму. Фото: Reuters/Peter Powell

Защитник сборной Украины и "Эвертона" Виталий Миколенко вновь оказался в центре трансферных обсуждений. Ливерпульский клуб рассматривает возможность его обмена на левого защитника "Фулхэма" Энтони Робинсона.

Такой вариант рассматривается как часть усиления состава в зимнее трансферное окно, сообщил журналист Алан Никсон.

Реклама
Читайте также:

Главный тренер "ирисок" Дэвид Мойес видит Робинсона идеальным кандидатом под свою модель игры. Руководство "Эвертона" готово предложить не только Миколенко, но и доплатить около 25 млн фунтов, чтобы убедить лондонцев отпустить своего ключевого защитника. Оценка трансфера Робинсона составляет примерно 40 млн фунтов. 

Виталий Миколенко
Виталий Миколенко в матче против "Ньюкасла". Фото: Reuters/Peter Powell

Миколенко может сменить клуб

Робинсон является воспитанником "Эвертона", но за первую команду он так и не сыграл. В 2019 году клуб продал его в "Уиган" всего за 2 млн фунтов, и теперь игрок может вернуться уже в статусе одного из лучших фулбеков АПЛ. При этом нынешний сезон Миколенко проводит достаточно стабильно, но клуб ищет варианты перестройки обороны.

Для "Эвертона" сделка стала бы возможностью вернуть универсального защитника, которого Мойес давно хотел видеть в составе. "Фулхэм" же в случае обмена получит игрока сборной Украины, способного закрыть левый фланг и эффективно играть как в обороне, так и в подключениях вперед. 

Напомним, Артем Милевский прокомментировал резонансную мобилизацию экс-игрока сборной Украины. 

Стало известно, что Михаил Мудрик может вернуться в профессиональный спорт уже в начале следующего года. 

Бывший тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб ждет день рождения, чтобы получить возможность уехать в Азербайджан. 

спорт футбол Эвертон Футбол трансферы Виталий Миколенко Фулхэм
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации