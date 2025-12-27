Миколенко может продлить контракт с Эвертоном - заявление Дэвида Мойеса

У левого защитника "Эвертона" Виталия Миколенко вскоре завершится контракт с клубом. Уже зимой украинец сможет вести переговоры с другими клубами.

О ситуации с Миколенко высказался главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес, передает LiverpoolEecho.

Мойес подтвердил, что клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с украинским защитником и уже ведет с ним переговоры.

По словам наставника, переговоры продолжаются уже некоторое время и происходят без лишней публичности. В клубе рассчитывают как можно быстрее прийти к согласию и сохранить футболиста в команде.

Мойес отдельно отметил игровой уровень Миколенко в матчах против топ-соперников. В частности, тренер обратил внимание на его выступление в поединке с "Арсеналом", где украинец успешно противостоял Букайо Сака. Также он отметил, что Миколенко стабильно хорошо выглядит против сильных вингеров, которых в Премьер-лиге сейчас немало.

Главный тренер подчеркнул, что доволен прогрессом защитника и надеется, что клубу удастся удержать его в составе на следующие сезоны.