Миколенко может перейти в турецкий гранд

Виталий Миколенко. Фото: Reuters

Левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко через полгода станет свободным агентом. У футболиста есть вариант с продлением контракта с "ирисками" и предложения от других клубов.

Об еще одном варианте для Миколенко сообщил паблик Mekteb-i Gala.

Миколенко может уехать не в топовую лигу

По данным источника, Миколенко хочет заполучить турецкий "Галатасарай", который уже перешел к конкретным действиям и открыл переговоры с "Эвертоном".

Турецкий клуб рассматривает Миколенко как усиление левого фланга обороны и заинтересован в быстром завершении сделки в январе.

Отмечается, что сам футболист не возражает против переезда в Стамбул и дал согласие на смену клуба. Мало того, Миколенко уже сообщил руководству "Эвертона" о своей позиции и попросил не препятствовать трансферу.

Переговоры происходят сразу по двум сценариям. Один из них — обмен на защитника "Галатасарай" Исмаила Якобса. Альтернативный вариант — полноценный трансфер с выплатой компенсации английскому клубу.

