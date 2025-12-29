Видео
Главная Спорт Миколенко может выбрать неожиданный вариант развития карьеры

Миколенко может выбрать неожиданный вариант развития карьеры

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 20:31
Миколенко может перейти в турецкий гранд
Виталий Миколенко. Фото: Reuters

Левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко через полгода станет свободным агентом. У футболиста есть вариант с продлением контракта с "ирисками" и предложения от других клубов.

Об еще одном варианте для Миколенко сообщил паблик Mekteb-i Gala.

Читайте также:
Виталий Миколенко
Виталий Миколенко. Фото: Reuters

Миколенко может уехать не в топовую лигу

По данным источника, Миколенко хочет заполучить турецкий "Галатасарай", который уже перешел к конкретным действиям и открыл переговоры с "Эвертоном".

Турецкий клуб рассматривает Миколенко как усиление левого фланга обороны и заинтересован в быстром завершении сделки в январе.

Отмечается, что сам футболист не возражает против переезда в Стамбул и дал согласие на смену клуба. Мало того, Миколенко уже сообщил руководству "Эвертона" о своей позиции и попросил не препятствовать трансферу.

Переговоры происходят сразу по двум сценариям. Один из них — обмен на защитника "Галатасарай" Исмаила Якобса. Альтернативный вариант — полноценный трансфер с выплатой компенсации английскому клубу.

Напомним, британский боксер-супертяжеловес Энтони Джошуа попал в смертельное ДТП.

Центральный нападающий "Ромы" Артем Довбик может перейти в известный клуб из Ла Лиги.

футбол Эвертон Футбол трансферы Виталий Миколенко Галатасарай украинские легионеры (футбол)
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
