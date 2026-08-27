Миколенко отдал первую голевую передачу за Эвертон в сезоне 2026–2027

Миколенко совершил первое результативное действие в сезоне
Левый защитник сборной Украины и английского "Эвертона" Виталий Миколенко открыл счет результативным действиям в сезоне 2026/2027. Украинец отличился голевой передачей в матче Кубка Английской лиги, помогая "ирискам" выйти вперед.
О результативном действии Виталия сообщил портал Новини.LIVE.
Миколенко отдал голевую передачу Барри в матче против «Престона» в Кубке Английской лиги! 🅰️ pic.twitter.com/k0axBbnehU— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) 26 августа 2026
Миколенко отдал голевую передачу в Кубке лиги
Миколенко вышел в стартовом составе "Эвертона" на матч 1/32 финала Кубка Английской лиги против "Престона" и уже в первом тайме записал на свой счет результативную передачу.
На 25-й минуте украинец активно подключился к атаке, получил мяч в штрафной площадке соперника и отдал пас на Тьерно Барри, который без проблем открыл счет в матче.
"Престон" — "Эвертон" — 0:4
Голы: Барри, 25, 59, 70, Джонсон, 72.
Эта результативная передача стала для украинского защитника первой в сезоне 2026/2027 и пятой за время выступлений в составе "Эвертона". Также на счету Миколенко уже четыре забитых гола за английский клуб.
Украинец выступает за "Эвертон" с января 2022 года, когда перешел в команду из киевского "Динамо".
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