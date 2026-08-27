Миколенко отдал первую голевую передачу за Эвертон в сезоне 2026–2027

Виталий Миколенко. Фото: Reuters

Левый защитник сборной Украины и английского "Эвертона" Виталий Миколенко открыл счет результативным действиям в сезоне 2026/2027. Украинец отличился голевой передачей в матче Кубка Английской лиги, помогая "ирискам" выйти вперед.

О результативном действии Виталия сообщил портал Новини.LIVE.

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Миколенко отдал голевую передачу Барри в матче против «Престона» в Кубке Английской лиги! 🅰️ pic.twitter.com/k0axBbnehU — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) 26 августа 2026

Миколенко отдал голевую передачу в Кубке лиги

Миколенко вышел в стартовом составе "Эвертона" на матч 1/32 финала Кубка Английской лиги против "Престона" и уже в первом тайме записал на свой счет результативную передачу.

На 25-й минуте украинец активно подключился к атаке, получил мяч в штрафной площадке соперника и отдал пас на Тьерно Барри, который без проблем открыл счет в матче.

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Голы: Барри, 25, 59, 70, Джонсон, 72.

Эта результативная передача стала для украинского защитника первой в сезоне 2026/2027 и пятой за время выступлений в составе "Эвертона". Также на счету Миколенко уже четыре забитых гола за английский клуб.

Украинец выступает за "Эвертон" с января 2022 года, когда перешел в команду из киевского "Динамо".

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