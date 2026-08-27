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Главная Спорт Миколенко совершил первое результативное действие в сезоне

Миколенко совершил первое результативное действие в сезоне

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2026 00:05
Миколенко отдал первую голевую передачу за Эвертон в сезоне 2026–2027
Виталий Миколенко. Фото: Reuters

Левый защитник сборной Украины и английского "Эвертона" Виталий Миколенко открыл счет результативным действиям в сезоне 2026/2027. Украинец отличился голевой передачей в матче Кубка Английской лиги, помогая "ирискам" выйти вперед.

О результативном действии Виталия сообщил портал Новини.LIVE.

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Миколенко отдал голевую передачу в Кубке лиги

Миколенко вышел в стартовом составе "Эвертона" на матч 1/32 финала Кубка Английской лиги против "Престона" и уже в первом тайме записал на свой счет результативную передачу.

На 25-й минуте украинец активно подключился к атаке, получил мяч в штрафной площадке соперника и отдал пас на Тьерно Барри, который без проблем открыл счет в матче.

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Голы: Барри, 25, 59, 70, Джонсон, 72.

Эта результативная передача стала для украинского защитника первой в сезоне 2026/2027 и пятой за время выступлений в составе "Эвертона". Также на счету Миколенко уже четыре забитых гола за английский клуб.

Украинец выступает за "Эвертон" с января 2022 года, когда перешел в команду из киевского "Динамо".

Напомним, ранее портал Новини.LIVE рассказывал о борьбе украинских легкоатлеток за главный трофей Бриллиантовой лиги, где Ярослава Магучих уже получила путевку в финал.

Также Новини.LIVE сообщал об уходе украинской баскетболистки Кейт Коваль из клуба в США на фоне подписания командой российской спортсменки.

Эвертон Виталий Миколенко АПЛ украинские легионеры (футбол) Кубок Английской Лиги
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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