Шахтер неожиданно отобрал очки у ПСВ в стартовом матче Лиги чемпионов

Матч "ПСВ" — "Шахтер". Фото: Reuters

Для донецкого "Шахтера" матчем против нидерландского "ПСВ" стартовал новый сезон основного этапа Лиги чемпионов. Перед игрой букмекеры и футбольные эксперты отдавали предпочтение хозяевам, однако украинская команда сумела выстоять на выезде и добиться ничьей — 1:1.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

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Арда Туран во время игры. Фото: Reuters

"Шахтер" отобрал очки у фаворита

Перед стартовым туром Лиги чемпионов "ПСВ" считался явным фаворитом. Нидерландская команда подходила к поединку в хорошей форме, а домашний стадион должен был стать для нее дополнительным преимуществом.

Вопреки прогнозам, "Шахтер" провел дисциплинированный матч и открыл счет еще до перерыва. На первой компенсированной минуте первого тайма Глейкер Мендоза получил передачу на левом фланге, сместился к штрафной площади и точным ударом в дальний угол переиграл вратаря.

"Горняки" пропустили мяч. Фото: Reuters

На 48-й минуте хозяева отыгрались. Сержиньо Дест замкнул прострел Армандо Обиспо и сравнял счет — 1:1.

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После этого "ПСВ" больше контролировал мяч и регулярно угрожал воротам Дмитрия Ризныка, однако оборона "Шахтера" выдержала давление. В то же время "горняки" не только защищались, но и опасно контратаковали. Лучший шанс вырвать победу в конце встречи имел Лассина Траоре, однако после передачи с левого фланга его удар в падении заблокировал защитник.

Николай Матвиенко против "ПСВ". Фото: Reuters

Финальный свисток зафиксировал ничью 1:1, которая стала положительным результатом для команды Арды Турана. Учитывая статус "ПСВ" как одного из фаворитов матча и выездной характер встречи, добытое очко можно считать успешным началом основного этапа Лиги чемпионов.

"ПСВ" — "Шахтер" — 1:1

Голы: Дест, 48 — Мендоза, 45+1.

"ПСВ": Коварж — Дест, Гертрейда, Обиспо, Костич (Фламинго, 68) — Тил, Сано, Ваннер — Перишич, Пепи (Мейнанс, 83), ван Боммел.

"Шахтер": Ризнык — Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педриньо Азеведо — Марлон Гомес, Очеретько, Изаки (Крыськив, 89) — Алиссон (Лукас, 89), Элиас (Траоре, 66), Мендоза (Невертон, 67).

Предупреждения: Обиспо, ван Боммел, Дест — Винисиус, Мендоза, Педриньо Азеведо, Бондарь, Крыськив, Марлон Гомес.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о целях "Шахтера" после жеребьевки основного этапа Лиги чемпионов. Арда Туран заявил, что команда уважает всех соперников, но никого не боится. Особенными для тренера станут матчи против "Реала" и "Фенербахче".

Также Новини.LIVE писал о рекорде посещаемости матчей УПЛ с начала полномасштабной войны. Поединок "Карпат" с "Шахтером" во Львове собрал 11 200 болельщиков. Донецкая команда одержала победу со счетом 2:1.