Туран здивував заявою щодо суперників Шахтаря у ЛЧ

Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран. Фото: УНІАН

Донецький "Шахтар" дізнався своїх суперників на основному етапі Ліги чемпіонів. Для чемпіонів України це буде перший повноцінний сезон у новому форматі турніру, де їм доведеться зіграти вісім матчів із різними суперниками. Головний тренер "гірників" Арда Туран визнав високий рівень учасників, але підкреслив, що команда не збирається відмовлятися від своїх амбіцій.

Турецький фахівець також виділив кілька протистоянь, які мають для нього особливе значення, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу клубу.

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"Шахтар" безпосередньо отримав місце в основному етапі Ліги чемпіонів завдяки квоті, що звільнилася після того, як "ПСЖ" та "Арсенал" кваліфікувалися до турніру через свої чемпіонати. У новому форматі 36 команд грають у загальній лізі, причому кожен клуб проводить вісім матчів: чотири вдома та чотири на виїзді. Вісім найкращих команд одразу виходять до 1/8 фіналу, а учасники з дев’ятого по 24-те місця отримують шанс пройти далі через стикові матчі.

Туран назвав особливі матчі та мету "Шахтаря"

"Для команди, яка представляє країну, що перебуває у стані війни, прямий вихід до Ліги чемпіонів означає набагато більше, ніж просто футбол. Це символізує надію і дає людям привід посміхатися. Ми нікого не боїмося, але маємо велику повагу до кожного суперника", — розповів Туран.

Особливе значення для тренера матимуть зустрічі з "Реалом" та "Фенербахче", проти яких він неодноразово грав, коли був футболістом. Окремо Туран згадав "Інтер", де виступає його колишній одноклубник і капітан збірної Туреччини Хакан Чалханоглу, а також "Реал" з Ардою Гюлером. Домашні матчі "Шахтар" проведе на лондонському "Стемфорд Брідж", а перший тур основного етапу заплановано на 8–10 вересня.

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