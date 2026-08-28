Туран удивил заявлением о соперниках Шахтера в ЛЧ

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран. Фото: УНИАН

Донецкий "Шахтер" получил в соперники на основном этапе Лиги чемпионов. Для чемпионов Украины это будет первый полноценный сезон в новом формате турнира, где предстоит провести восемь матчей с разными соперниками. Главный тренер "горняков" Арда Туран признал высокий уровень участников, но подчеркнул, что команда не собирается отказываться от своих амбиций.

Турецкий специалист также выделил несколько противостояний, которые имеют для него особое значение, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу клуба.

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"Шахтер" напрямую получил место в основном этапе Лиги чемпионов благодаря освободившейся квоте после того, как "ПСЖ" и "Арсенал" квалифицировались в турнир через свои чемпионаты. В новом формате 36 команд играют в общей лиге, причем каждый клуб проводит восемь встреч: четыре дома и четыре на выезде. Восемь лучших команд сразу выходят в 1/8 финала, а участники с девятого по 24-е места получают шанс пробиться дальше через стыковые матчи.

Туран назвал особенные матчи и цель "Шахтера"

"Для команды, которая представляет страну, находящуюся в состоянии войны, прямой выход в Лигу чемпионов означает гораздо больше, чем просто футбол. Это символизирует надежду и дает людям повод улыбаться. Мы никого не боимся, но имеем большое уважение к каждому сопернику", — рассказал Туран.

Особое значение для тренера будут иметь встречи с "Реалом" и "Фенербахче", против которых он неоднократно играл в бытность футболистом. Отдельно Туран упомянул "Интер", где выступает его бывший одноклубник и капитан сборной Турции Хакан Чалханоглу, а также "Реал" с Ардой Гюлером. Домашние матчи "Шахтер" проведет на лондонском "Стэмфорд Бридж", а первый тур основного этапа запланирован на 8–10 сентября.

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