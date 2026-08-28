Магучих призналась, что помогает Геращенко побеждать соперниц

Ирина Геращенко и Ярослава Магучих. Фото: Getty Images

Ирина Геращенко завоевала "серебро" на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе, преодолев высоту два метра. Для украинской прыгуньи этот результат стал повторением личного рекорда. Ярослава Магучих завершила соревнования четвертой с результатом 1,96 метра, но после старта отдельно отметила выступление соотечественницы.

Олимпийская чемпионка считает, что после возвращения в спорт у Геращенко появился дополнительный фактор, который помогает ей показывать высокий результат, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

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Призерка Олимпиады-2024 Ирина Геращенко взяла два метра со второй попытки и обеспечила себе как минимум второе место. Победила австралийка Никола Олислагерс, которая преодолела 2,02 метра, а третьей стала Мария Вукович из Черногории с результатом 1,98. Для Геращенко этот старт стал одним из главных результатов сезона после возвращения к соревнованиям в 2026 году.

Ирина Геращенко перед прыжком. Фото: Getty Images

Магучих увидела у Геращенко особую силу

"Я очень рада за Ирину, потому что это лучший сезон для нее. Она вернулась после рождения ребенка, она — мама, и я думаю, что у нее есть суперсила. Я впервые в этом сезоне не попала на пьедестал, но думаю, что все дело в моей голове", — рассказала Магучих.

Сама Ярослава в Цюрихе остановилась на высоте 1,96 метра и впервые более чем за год не вошла в тройку призеров этапа Бриллиантовой лиги. При этом украинка ранее в 2026 году выиграла чемпионат мира в помещении с результатом 2,01 метра, а ее лучший результат сезона на открытом воздухе составляет 2,03 метра.

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