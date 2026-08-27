Геращенко прыгнула на 2,00 м в Цюрихе — видео рекордной попытки

Ирина Геращенко. Фото: instagram.com/gerashchenkoi

Украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко показала один из лучших результатов в карьере на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Спортсменка преодолела планку 2,00 м, повторила личный рекорд и завоевала серебряную медаль.

О видео рекордного прыжка сообщил портал Новини.LIVE.

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Видео рекордного прыжка Геращенко

В Цюрихе Геращенко второй раз подряд поднялась на подиум этапа Бриллиантовой лиги. До этого украинская легкоатлетка завоевала серебряную медаль на турнире в польской Силезии.

В Швейцарии Геращенко со второй попытки преодолела высоту 2,00 м, повторив свой личный рекорд.

Этот результат стал особенно знаковым для украинки, ведь она впервые преодолела двухметровую высоту после рождения дочери.

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Победу на этапе одержала австралийка Никола Олислагерс, которая стала единственной участницей, преодолевшей высоту 2,02 м. Благодаря второму месту Геращенко также гарантировала себе выступление в финале Бриллиантовой лиги.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал об уверенности Филипа Хрговича перед встречей с Мозесом Итаумой — хорват заявил, что готов нанести британцу первое поражение в карьере.

Также Новини.LIVE сообщал о результатах украинских прыгуний в высоту, среди которых лучше всех выступила Ярослава Магучих, уступившая лишь Николе Олислагерс.