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Головна Спорт Відео рекордного стрибка Геращенко на етапі Діамантової ліги

Відео рекордного стрибка Геращенко на етапі Діамантової ліги

Ua ru
27 серпня 2026 23:40
Геращенко стрибнула на 2,00 м у Цюриху — відео рекордної спроби
Ірина Геращенко. Фото: instagram.com/gerashchenkoi

Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко показала один із найкращих результатів у кар'єрі на етапі Діамантової ліги у Цюриху. Спортсменка підкорила планку 2,00 м, повторила особистий рекорд і завоювала срібну медаль.

Про відео рекордного стрибка повідомив портал Новини.LIVE.

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Відео рекордного стрибка Геращенко

У Цюриху Ірина Геращенко вдруге поспіль піднялася на подіум етапу Діамантової ліги. До цього українська легкоатлетка здобула срібну медаль на турнірі в польській Сілезії.

У Швейцарії Геращенко з другої спроби подолала висоту 2,00 м, повторивши власний особистий рекорд.

Цей результат став особливо знаковим для українки, адже вона вперше підкорила двометрову висоту після народження доньки.

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Перемогу на етапі здобула австралійка Нікола Оліслагерс, яка стала єдиною учасницею, що взяла висоту 2,02 м. Завдяки другому місцю Геращенко також гарантувала собі виступ у фіналі Діамантової ліги.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE писав про впевненість Філіпа Хрговича перед зустріччю з Мозесом Ітаумою — хорват заявив, що готовий завдати британцеві першої поразки в кар'єрі.

Також Новини.LIVE повідомляв про результати українських стрибунок у висоту, серед яких найкраще виступила Ярослава Магучіх, поступившись лише Ніколі Оліслагерс.

спортсменка Ірина Геращенко Легка атлетика Діамантова ліга стрибки у висоту Збірна України з легкої атлетики
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

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