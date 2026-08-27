Геращенко стрибнула на 2,00 м у Цюриху — відео рекордної спроби

Відео рекордного стрибка Геращенко на етапі Діамантової ліги
Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко показала один із найкращих результатів у кар'єрі на етапі Діамантової ліги у Цюриху. Спортсменка підкорила планку 2,00 м, повторила особистий рекорд і завоювала срібну медаль.
Про відео рекордного стрибка повідомив портал Новини.LIVE.
Відео рекордного стрибка Геращенко
У Цюриху Ірина Геращенко вдруге поспіль піднялася на подіум етапу Діамантової ліги. До цього українська легкоатлетка здобула срібну медаль на турнірі в польській Сілезії.
У Швейцарії Геращенко з другої спроби подолала висоту 2,00 м, повторивши власний особистий рекорд.
Цей результат став особливо знаковим для українки, адже вона вперше підкорила двометрову висоту після народження доньки.
Перемогу на етапі здобула австралійка Нікола Оліслагерс, яка стала єдиною учасницею, що взяла висоту 2,02 м. Завдяки другому місцю Геращенко також гарантувала собі виступ у фіналі Діамантової ліги.
Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE писав про впевненість Філіпа Хрговича перед зустріччю з Мозесом Ітаумою — хорват заявив, що готовий завдати британцеві першої поразки в кар'єрі.
Також Новини.LIVE повідомляв про результати українських стрибунок у висоту, серед яких найкраще виступила Ярослава Магучіх, поступившись лише Ніколі Оліслагерс.