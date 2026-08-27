Геращенко стрибнула на 2,00 м у Цюриху — відео рекордної спроби

Ірина Геращенко. Фото: instagram.com/gerashchenkoi

Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко показала один із найкращих результатів у кар'єрі на етапі Діамантової ліги у Цюриху. Спортсменка підкорила планку 2,00 м, повторила особистий рекорд і завоювала срібну медаль.

Про відео рекордного стрибка повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Відео рекордного стрибка Геращенко

У Цюриху Ірина Геращенко вдруге поспіль піднялася на подіум етапу Діамантової ліги. До цього українська легкоатлетка здобула срібну медаль на турнірі в польській Сілезії.

У Швейцарії Геращенко з другої спроби подолала висоту 2,00 м, повторивши власний особистий рекорд.

Цей результат став особливо знаковим для українки, адже вона вперше підкорила двометрову висоту після народження доньки.

Читайте також:

Перемогу на етапі здобула австралійка Нікола Оліслагерс, яка стала єдиною учасницею, що взяла висоту 2,02 м. Завдяки другому місцю Геращенко також гарантувала собі виступ у фіналі Діамантової ліги.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE писав про впевненість Філіпа Хрговича перед зустріччю з Мозесом Ітаумою — хорват заявив, що готовий завдати британцеві першої поразки в кар'єрі.

Також Новини.LIVE повідомляв про результати українських стрибунок у висоту, серед яких найкраще виступила Ярослава Магучіх, поступившись лише Ніколі Оліслагерс.