Магучіх зізналася, що допомагає Геращенко перемагати суперниць

Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх. Фото: Getty Images

Ірина Геращенко здобула "срібло" на етапі Діамантової ліги в Цюріху, подолавши висоту два метри. Для української стрибунки цей результат став повторенням особистого рекорду. Ярослава Магучіх завершила змагання четвертою з результатом 1,96 метра, але після старту окремо відзначила виступ своєї співвітчизниці.

Олімпійська чемпіонка вважає, що після повернення у спорт у Геращенко з’явився додатковий фактор, який допомагає їй показувати високі результати, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

Реклама

Призерка Олімпіади-2024 Ірина Геращенко подолала два метри з другої спроби й забезпечила собі щонайменше друге місце. Перемогла австралійка Нікола Оліслагерс, яка подолала 2,02 метра, а третьою стала Марія Вукович із Чорногорії з результатом 1,98. Для Геращенко цей старт став одним із головних результатів сезону після повернення до змагань у 2026 році.

Ірина Геращенко перед стрибком. Фото: Getty Images

Магучіх побачила в Геращенко особливу силу

"Я дуже рада за Ірину, бо це найкращий сезон для неї. Вона повернулася після народження дитини, вона — мама, і я думаю, що в неї є суперсила. Я вперше в цьому сезоні не потрапила на п’єдестал, але думаю, що вся справа в моїй голові", — розповіла Магучіх.

Сама Ярослава в Цюриху зупинилася на висоті 1,96 метра і вперше за понад рік не увійшла до трійки призерів етапу Діамантової ліги. При цьому українка раніше у 2026 році виграла чемпіонат світу в приміщенні з результатом 2,01 метра, а її найкращий результат сезону на відкритому повітрі становить 2,03 метра.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, як Ярослава Магучіх вперше за довгий час залишилася без п’єдесталу на міжнародному турнірі.

Також Новини.LIVE цитували Філіпа Хрговича, який готується битися з Моземом Ітаумою за пояс Олександра Усика.