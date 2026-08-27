Цыганков обратился к болельщикам Жироны после перехода в Аякс

Виктор Цыганков. Фото: instagram.com/viktortsygankov

Украинский вингер Виктор Цыганков обратился к болельщикам "Жироны" после завершения своего трансфера в "Аякс". Футболист поблагодарил фанатов за поддержку, объяснил свою позицию относительно последних событий и пожелал каталонскому клубу успехов в будущем.

Об обращении Цыганкова в соцсетях сообщил портал Новини.LIVE.

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Цыганков попрощался с "Жироной"

Цыганков опубликовал эмоциональное обращение, в котором подчеркнул, что не держит обиды ни на клуб, ни на его болельщиков. Украинец отметил, что всегда старался отвечать на поддержку фанатов своей игрой на поле.

"Каждый видит свою правду. Ту правду, в которую он верит. И очень сложно судить, кто прав, а кто нет. Но для меня факты всегда говорили больше, чем слова. Я никогда не был против клуба, а тем более против болельщиков. Именно они делают меня тем, кто я есть. И я всегда старался отблагодарить их своей игрой на поле. Иногда все получается хорошо, иногда — нет, но всегда — на 100%", — написал Цыганков.

Виктор Цыганков. Фото: "Аякс"

Футболист признал, что завершение его истории в Каталонии получилось непростым, однако решил не заострять внимание на конфликте, а поблагодарить всех, с кем работал в клубе.

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"Считаю, что человечность и уважение к другим людям и их решениям — это свет, который помогает увидеть правду. Я верю в свою правду и продолжаю двигаться вперед вместе с ней. Желаю футбольному клубу "Жирона" только побед и большой удачи", — отметил Виктор.

В январе 2023 года "Жирона" приобрела украинца у киевского "Динамо" за пять миллионов евро. За каталонский клуб Цыганков провел 119 официальных матчей, забил 20 голов и отдал 23 результативные передачи. В "Аякс" украинец перешел за четыре миллиона евро, еще один миллион евро предусмотрен в виде бонусов.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE рассказывал о громком заявлении Филипа Хрговича накануне противостояния с Мозесом Итаумой, которому хорват пообещал устроить серьезное испытание.

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