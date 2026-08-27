Циганков звернувся до фанатів Жирони після трансферу в Аякс

Віктор Циганков. Фото: instagram.com/viktortsygankov

Український вінгер Віктор Циганков звернувся до вболівальників "Жирони" після завершення свого трансферу до "Аякса". Футболіст подякував фанатам за підтримку, пояснив свою позицію щодо останніх подій та побажав каталонському клубу успіхів у майбутньому.

Про звернення Циганкова в соцмережах повідомив портал Новини.LIVE.

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Циганков попрощався з "Жироною"

Циганков опублікував емоційне звернення, в якому наголосив, що не тримає образи ні на клуб, ні на його вболівальників. Українець зазначив, що завжди намагався відповідати на підтримку фанатів своєю грою на полі.

"Кожен бачить свою правду. Це ту правду, у яку він вірить. І дуже складно судити, хто має рацію, а хто ні. Але для мене факти завжди говорили більше, ніж слова. Я ніколи не був проти клубу, а тим більше проти вболівальників. Саме вони роблять мене тим, ким я є. І я завжди намагався віддячити їм своєю грою на полі. Іноді все виходить добре, іноді — ні, але завжди — на 100%", — написав Циганков.

Віктор Циганков. Фото: "Аякс"

Футболіст визнав, що завершення його історії в Каталонії вийшло непростим, однак вирішив не загострювати увагу на конфлікті, а подякувати всім, із ким працював у клубі.

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"Вважаю, що людяність і повага до інших людей та їхніх рішень — це світло, яке допомагає побачити правду. Я вірю у свою правду і продовжую рухатися вперед із нею. Бажаю футбольному клубу "Жирона" лише перемог і великої удачі", — зазначив Віктор.

У січні 2023 року "Жирона" придбала українця у київського "Динамо" за п'ять мільйонів євро. За каталонський клуб Циганков провів 119 офіційних матчів, забив 20 голів і віддав 23 результативні передачі. До "Аякса" українець перейшов за чотири мільйони євро, ще один мільйон євро передбачений у вигляді бонусів.

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