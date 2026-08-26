Тренер Аякса оцінив Циганкова перед трансфером

Мічел Санчес. Фото: "Аякс"

Головний тренер амстердамського "Аякса" Мічел Санчес прокоментував можливий трансфер українського вінгера Віктора Циганкова. Фахівець високо оцінив як ігрові, так і людські якості футболіста, з яким раніше працював у "Жироні".

Слова Мічела навела пресслужба "Аякса", передає портал Новини.LIVE.

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Віктор Циганков. Фото: УАФ

Мічел висловився про Циганкова

Головний тренер амстердамського клубу заявив, що Циганков є працьовитим футболістом, який позитивно впливає на атмосферу в колективі та добре відповідає стилю гри "Аякса".

За словами фахівця, українець особливо корисний під час завершення атак, а також здатний додати команді глибини в нападі завдяки вмінню відкриватися як із м'ячем, так і без нього.

Мічел також наголосив, що універсальність, працездатність і командна гра українського вінгера стали одними з головних причин інтересу "Аякса" до його трансферу.

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"Віктор точно може додати глибини нашій грі. Це потужний гравець, який здатен створювати простір як із м'ячем, так і без нього", — сказав наставник.

Минулого сезону Циганков провів за "Жирону" 34 матчі у всіх турнірах, у яких забив сім голів і віддав п'ять результативних передач.

Після вильоту каталонського клубу до Сегунди українець вирішив змінити команду, що призвело до конфлікту з керівництвом "Жирони".

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про українок в рейтингу Діамантової ліги — три стрибунки увійшли до топ-6, а Ярослава Магучіх уже забезпечила участь у фіналі.

Також Новини.LIVE писав про Кейт Коваль, яка вирішила піти з американської команди після появи в її складі баскетболістки з Росії.