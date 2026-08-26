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Головна Спорт Циганков підпише контракт з 4-разовим переможцем ЛЧ

Циганков підпише контракт з 4-разовим переможцем ЛЧ

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2026 21:32
Циганков близький до трансферу: футболіст, Жирона та Аякс домовились
Віктор Циганков. Фото: УАФ

Український вінгер "Жирони" Віктор Циганков найближчим часом змінить клуб і залишить Ла Лігу. Перехід 28-річного футболіста до амстердамського "Аякса" перебуває на фінальній стадії й може бути оформлений найближчими годинами.

Про це повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на AS.

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Виктор Цыганков
Віктор Циганков. Фото. instagram.com/viktortsygankov

Циганков нарешті піде з "Жирони"

За даними джерела, "Аякс" практично завершив переговори щодо трансферу Циганкова. Найближчим часом сторони мають оформити всі необхідні документи, після чого український футболіст підпише контракт із нідерландським клубом.

Циганков перейшов до "Жирони" з київського "Динамо" у січні 2023 року. За українського вінгера каталонський клуб заплатив п'ять мільйонів євро.

За час виступів у складі "Жирони" Циганков провів 119 матчів у всіх турнірах, забив 20 голів і віддав 23 результативні передачі. Українець став одним із ключових футболістів команди, яка вперше в історії посіла третє місце в Ла Лізі та здобула путівку до Ліги чемпіонів.

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Віктор Циганков Футбол трансфери Жирона українські легіонери (футбол) Аякс
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

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