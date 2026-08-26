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Главная Спорт Цыганков подпишет контракт с 4-кратным победителем ЛЧ

Цыганков подпишет контракт с 4-кратным победителем ЛЧ

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 21:32
Цыганков близок к переходу: футболист, Жирона и Аякс достигли договоренности
Виктор Цыганков. Фото: УАФ

Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков в ближайшее время сменит клуб и покинет Ла Лигу. Переход 28-летнего футболиста в амстердамский "Аякс" находится на финальной стадии и может быть оформлен в ближайшие часы.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на AS.

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Виктор Цыганков
Виктор Цыганков. Фото. instagram.com/viktortsygankov

Цыганков наконец-то покинет "Жирону"

По данным источника, "Аякс" практически завершил переговоры о трансфере Цыганкова. В ближайшее время стороны должны оформить все необходимые документы, после чего украинский футболист подпишет контракт с нидерландским клубом.

Цыганков перешел в "Жирону" из киевского "Динамо" в январе 2023 года. За украинского вингера каталонский клуб заплатил пять миллионов евро.

За время выступлений в составе "Жироны" Цыганков провел 119 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 23 результативные передачи. Украинец стал одним из ключевых футболистов команды, которая впервые в истории заняла третье место в Ла Лиге и завоевала путевку в Лигу чемпионов.

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Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал об успешном сезоне украинских прыгуний в высоту — сразу три представительницы Украины вошли в топ-6 Бриллиантовой лиги.

Также Новини.LIVE сообщал о принципиальном решении Кейт Коваль сменить команду после того, как состав её американского клуба пополнила россиянка.

Виктор Цыганков Футбол трансферы Жирона украинские легионеры (футбол) Аякс
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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