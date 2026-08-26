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Главная Спорт Главный тренер Аякса выступил с заявлением по трансферу Цыганкова

Главный тренер Аякса выступил с заявлением по трансферу Цыганкова

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 23:01
Тренер Аякса оценил Цыганкова перед трансфером
Мичел Санчес. Фото: "Аякс"

Главный тренер амстердамского "Аякса" Мичел Санчес прокомментировал возможный трансфер украинского вингера Виктора Цыганкова. Специалист высоко оценил как игровые, так и человеческие качества футболиста, с которым ранее работал в "Жироне".

Слова Мичеля привела пресс-служба "Аякса", сообщает портал Новини.LIVE.

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Виктор Цыганков
Виктор Цыганков. Фото: УАФ

Мичел высказался о Цыганкове

Главный тренер амстердамского клуба заявил, что Цыганков — трудолюбивый футболист, который положительно влияет на атмосферу в коллективе и хорошо соответствует стилю игры "Аякса".

По словам специалиста, украинец особенно полезен при завершении атак, а также способен придать команде глубину в нападении благодаря умению открываться как с мячом, так и без него.

Мичел также подчеркнул, что универсальность, работоспособность и командная игра украинского вингера стали одними из главных причин интереса "Аякса" к его трансферу.

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"Виктор точно может добавить глубины нашей игре. Это мощный игрок, способный создавать пространство как с мячом, так и без него", — сказал наставник.

В прошлом сезоне Цыганков провел за "Жирону" 34 матча во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач.

После вылета каталонского клуба в Сегунду украинец решил сменить команду, что привело к конфликту с руководством "Жироны".

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об украинках в рейтинге Бриллиантовой лиги — три прыгуньи вошли в топ-6, а Ярослава Магучих уже обеспечила себе участие в финале.

Также Новини.LIVE писал о Кейт Коваль, которая решила уйти из американской команды после появления в ее составе баскетболистки из России.

Виктор Цыганков Футбол трансферы украинские легионеры (футбол) Аякс Мичел Санчес
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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