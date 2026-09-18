Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиВідкриттяГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт У Кубку України з футболу визначилися пари 1/8 фіналу

У Кубку України з футболу визначилися пари 1/8 фіналу

Ua ru
18 вересня 2026 17:48
"Шахтар" — "Динамо": усі пари 1/8 фіналу Кубка України
Матч "Динамо" – "Шахтар". Фото: ФК "Динамо"

У п'ятницю, 18 вересня, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України сезону-2026/27. Центральним протистоянням цієї стадії стане матч донецького "Шахтаря" та київського "Динамо". Базовими датами поєдинків визначили 27–29 жовтня.

Про це стало відомо за результатами жеребкування, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Хто зіграє в 1/8 фіналу Кубка України

За підсумками жеребкування сформувалися вісім пар:

  • "Шахтар" (Донецьк) — "Динамо" (Київ);
  • ЛНЗ (Черкаси) — "Металіст" (Харків);
  • "Тростянець" / "Чернігів" — "Епіцентр" (Кам'янець-Подільський);
  • "Полісся" (Житомир) — "Новий Розділ" (Новий Розділ);
  • "Маяк" (Сарни) — "Харків" (Харків);
  • "Зоря" (Луганськ) — "Кривбас" (Кривий Ріг);
  • "Карпати" (Львів) — "Олександрія" (Олександрія);
  • "Лівий Берег" (Київ) — "Верес" (Рівне).

Водночас один учасник 1/8 фіналу ще не визначений. Це буде переможець перенесеного матчу "Тростянець" — "Чернігів".

Коли відбудуться матчі

Поєдинок між "Тростянцем" та "Черніговом" мав відбутися 17 вересня, однак його перенесли через тривалу повітряну тривогу. Нова дата матчу — 6 жовтня, початок о 11:00.

Читайте також:

Матчі 1/8 фіналу Кубка України мають пройти 27–29 жовтня.

Як писали Новини.LIVE, тренер збірної Андреа Мальдера визначився зі складом команди на матчі Ліги націй. У вересневому ігровому відрізку "синьо-жовті" проведуть чотири поєдинки — проти Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.

Також Новини.LIVE повідомляли, що "Шахтар" зіграв унічию з ПСВ у стартовому матчі основного етапу Ліги чемпіонів. Донецька команда відкрила рахунок наприкінці першого тайму, але після перерви господарі зрівняли рахунок. Матч завершився з рахунком 1:1.

футбол ФК Шахтар Динамо Кубок України
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації