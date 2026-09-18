"Шахтар" — "Динамо": усі пари 1/8 фіналу Кубка України

Матч "Динамо" – "Шахтар". Фото: ФК "Динамо"

У п'ятницю, 18 вересня, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України сезону-2026/27. Центральним протистоянням цієї стадії стане матч донецького "Шахтаря" та київського "Динамо". Базовими датами поєдинків визначили 27–29 жовтня.

Про це стало відомо за результатами жеребкування, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Хто зіграє в 1/8 фіналу Кубка України

За підсумками жеребкування сформувалися вісім пар:

"Шахтар" (Донецьк) — "Динамо" (Київ);

ЛНЗ (Черкаси) — "Металіст" (Харків);

"Тростянець" / "Чернігів" — "Епіцентр" (Кам'янець-Подільський);

"Полісся" (Житомир) — "Новий Розділ" (Новий Розділ);

"Маяк" (Сарни) — "Харків" (Харків);

"Зоря" (Луганськ) — "Кривбас" (Кривий Ріг);

"Карпати" (Львів) — "Олександрія" (Олександрія);

"Лівий Берег" (Київ) — "Верес" (Рівне).

Водночас один учасник 1/8 фіналу ще не визначений. Це буде переможець перенесеного матчу "Тростянець" — "Чернігів".

Коли відбудуться матчі

Поєдинок між "Тростянцем" та "Черніговом" мав відбутися 17 вересня, однак його перенесли через тривалу повітряну тривогу. Нова дата матчу — 6 жовтня, початок о 11:00.

Читайте також:

Матчі 1/8 фіналу Кубка України мають пройти 27–29 жовтня.

Як писали Новини.LIVE, тренер збірної Андреа Мальдера визначився зі складом команди на матчі Ліги націй. У вересневому ігровому відрізку "синьо-жовті" проведуть чотири поєдинки — проти Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.

Також Новини.LIVE повідомляли, що "Шахтар" зіграв унічию з ПСВ у стартовому матчі основного етапу Ліги чемпіонів. Донецька команда відкрила рахунок наприкінці першого тайму, але після перерви господарі зрівняли рахунок. Матч завершився з рахунком 1:1.