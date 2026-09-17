Заявка збірної України на Лігу націй: кого викликав Андреа Мальдера

Андреа Мальдера. Фото: Новини.LIVE

Національна збірна України з футболу готується до незвичного ігрового відрізка в Лізі націй, де проведе одразу чотири поєдинки поспіль. Головний тренер команди Андреа Мальдера вже визначився зі складом на прийдешні зустрічі, оприлюднивши перелік основних викликаних футболістів та резерв.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Кого обрав Мальдера для Ліги націй

На українську команду чекає випробування новим турнірним графіком: у межах одного ігрового вікна Ліги націй збірна проведе відразу чотири зустрічі. Календар матчів "синьо-жовтих" розпочнеться 25 вересня грою проти Угорщини. Далі, 28 вересня, підопічні Андреа Мальдери зіграють проти Грузії, 2 жовтня відбудеться зустріч із Північною Ірландією, а завершиться ця серія 5 жовтня повторним поєдинком проти збірної Угорщини.

Відбір команди. Фото: Новини.LIVE

Для підготовки та участі в цих протистояннях керманич української збірної викликав наступних виконавців:

Воротарі:

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Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія)

Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк)

Георгій Єрмаков ("Харків")

Захисники:

Ілля Забарний ("Парі Сен-Жермен", Франція)

Микола Матвієнко ("Шахтар" Донецьк)

Валерій Бондар ("Шахтар" Донецьк)

Едуард Сарапій ("Полісся" Житомир)

Богдан Михайліченко ("Полісся" Житомир)

Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія)

Тарас Михавко ("Динамо" Київ)

Ілля Крупський ("Харків")

Олександр Драмбаєв ("ЛНЗ" Черкаси)

Півзахисники:

Олег Очеретько ("Шахтар" Донецьк)

Єгор Назарина ("Шахтар" Донецьк)

Володимир Бражко ("Динамо" Київ)

Микола Шапаренко ("Динамо" Київ)

Андрій Ярмоленко ("Динамо" Київ)

Олександр Андрієвський ("Полісся" Житомир)

Олександр Назаренко ("Полісся" Житомир)

Іван Варфоломєєв ("Лінкольн", Англія)

Георгій Судаков ("Бенфіка" Лісабон, Португалія)

Максим Хлань ("Гурник" Забже, Польща)

Олександр Зубков ("АЕК" Афіни, Греція)

Віктор Циганков ("Аякс" Амстердам, Нідерланди)

Нападники:

Данило Сікан ("Андерлехт" Брюссель, Бельгія)

Артем Степанов ("Утрехт", Нідерланди)

Матвій Пономаренко ("Динамо" Київ)

Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія)

Роман Яремчук ("Олімпіакос" Пірей, Греція)

Артем Довбик ("Болонья", Італія)

Резервний список:

Олександр Романчук ("Університатя" Крайова, Румунія)

Олександр Піхальонок ("Динамо" Київ)

Роман Вантух ("Карпати" Львів)

Дмитро Криськів ("Шахтар" Донецьк)

Олександр Караваєв ("Шахтар" Донецьк)

Артем Бондаренко ("Аль-Ахлі" Джидда, Саудівська Аравія)

Владислав Велетень ("Полісся" Житомир)

Ігор Краснопір ("Полісся" Житомир)

Артем Шабанов ("Харків")

Геннадій Синчук ("Монреаль", Канада)

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 21-річний захисник "Харкова" Ілля Крупський мав шанси уперше потрапити до лав національної збірної України на матчі у вересні. Прогрес молодого гравця зацікавив тренерський штаб "синьо-жовтих", а головний тренер Андреа Мальдера вже оцінив його гру.

Водночас керманич збірної наголосив, що продовжує розраховувати на Михайла Мудрика після його повернення у футбол. Мальдера відзначив важливу роль вінгера для національної команди, однак підкреслив, що не квапитиме події та надасть гравцеві необхідний час для повного відновлення після тривалої паузи.