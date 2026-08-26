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Головна Спорт Мальдера розповів про перспективи Мудрика у збірній України

Мальдера розповів про перспективи Мудрика у збірній України

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2026 12:04
Мальдера розповів про перспективи Мудрика у збірній України
Головний тренер збірної України Андреа Мальдера. Фото: instagram.com/malderaandrea

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера розраховує на Михайла Мудрика після повернення вінгера до футболу. Італійський фахівець вважає українця важливим гравцем національної команди. При цьому тренер має намір дати футболістові час на відновлення після тривалої відсутності.

Мальдера висловив надію, що Мудрік приєднається до збірної вже на найближчих зборах, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Взбірна".

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Михайло Мудрик не грав майже два роки, проте після скасування дискваліфікації вже повернувся до тренувального процесу та провів передсезонні матчі за "Челсі". Лондонський клуб продовжує шукати варіант для оренди українця, оскільки регулярна ігрова практика залишається одним із ключових питань його подальшого відновлення.

Михаил Мудрик
Михайло Мудрик тренується. Фото: Reuters

Мудрик хоче залишитися в Англії

Одним із варіантів для українця був "Лідс", однак "Челсі" відхилив пропозиції клубу і наразі розглядає інші варіанти. Серед них називаються "Брентфорд" і французький "Страсбург", при цьому сам Мудрик, за останньою інформацією, воліє продовжити кар’єру саме в Прем’єр-лізі.

"Чи розраховую я на Михайла? Мати у своєму розпорядженні гравця такого калібру, як Мудрік, чи не мати — вибір очевидний. На 100% краще мати. Це неймовірно важливий гравець для збірної України, і я дуже сподіваюся, що він буде з нами на найближчих зборах", — заявив Мальдера.

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футбол Збірна України з футболу Михайло Мудрик Ліга Націй Андреа Малдера
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний

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