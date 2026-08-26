Мальдера рассказал о перспективах Мудрика в сборной Украины

Мальдера ответил о перспективах Мудрика в сборной Украины
Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера рассчитывает на Михаила Мудрика после возвращения вингера к футболу. Итальянский специалист считает украинца важным игроком национальной команды. При этом тренер намерен дать футболисту время для восстановления после продолжительного отсутствия.
Мальдера выразил надежду, что Мудрик присоединится к сборной уже на ближайшем сборе, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Взбірна".
Михаил Мудрик не играл почти два года, однако после отмены дисквалификации уже вернулся к тренировочному процессу и провел предсезонные матчи за "Челси". Лондонский клуб продолжает искать вариант для аренды украинца, поскольку регулярная игровая практика остается одним из ключевых вопросов его дальнейшего восстановления.
Мудрик хочет остаться в Англии
Одним из вариантов для украинца был "Лидс", однако "Челси" отклонил предложения клуба и в настоящее время рассматривает другие варианты. Среди них называются "Брентфорд" и французский "Страсбур", при этом сам Мудрик, по последней информации, предпочитает продолжить карьеру именно в Премьер-лиге.
"Рассчитываю ли я на Михаила? Иметь в своем распоряжении игрока такого калибра, как Мудрик, или не иметь — выбор очевиден. На 100% лучше иметь. Это невероятно важный игрок для сборной Украины, и я очень надеюсь, что он будет с нами на ближайшем сборе", — заявил Мальдера.
Уже 25 сентября сборная Украины проведет официальный матч в Лиге Наций против Венгрии на выезде. Три дня спустя "сине-желтые" будут противостоять Грузии.
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