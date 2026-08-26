Мальдера рассказал о перспективах Мудрика в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера. Фото: instagram.com/malderaandrea

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера рассчитывает на Михаила Мудрика после возвращения вингера к футболу. Итальянский специалист считает украинца важным игроком национальной команды. При этом тренер намерен дать футболисту время для восстановления после продолжительного отсутствия.

Мальдера выразил надежду, что Мудрик присоединится к сборной уже на ближайшем сборе, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Взбірна".

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Михаил Мудрик не играл почти два года, однако после отмены дисквалификации уже вернулся к тренировочному процессу и провел предсезонные матчи за "Челси". Лондонский клуб продолжает искать вариант для аренды украинца, поскольку регулярная игровая практика остается одним из ключевых вопросов его дальнейшего восстановления.

Михаил Мудрик работает на тренировке. Фото: Reuters

Мудрик хочет остаться в Англии

Одним из вариантов для украинца был "Лидс", однако "Челси" отклонил предложения клуба и в настоящее время рассматривает другие варианты. Среди них называются "Брентфорд" и французский "Страсбур", при этом сам Мудрик, по последней информации, предпочитает продолжить карьеру именно в Премьер-лиге.

"Рассчитываю ли я на Михаила? Иметь в своем распоряжении игрока такого калибра, как Мудрик, или не иметь — выбор очевиден. На 100% лучше иметь. Это невероятно важный игрок для сборной Украины, и я очень надеюсь, что он будет с нами на ближайшем сборе", — заявил Мальдера.

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