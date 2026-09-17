Состав сборной Украины на Лигу наций: кого вызвал Андреа Мальдера

Андреа Мальдера. Фото: Новини.LIVE

Национальная сборная Украины по футболу готовится к необычному игровому отрезку в Лиге наций, где ей предстоит провести сразу четыре матча подряд. Главный тренер команды Андреа Мальдера уже определился с составом на предстоящие встречи, обнародовав список основных вызванных футболистов и резерва.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Кого выбрал Мальдера для Лиги наций

Украинскую команду ждет испытание новым турнирным графиком: в рамках одного игрового окна Лиги наций сборная проведет сразу четыре матча. Календарь матчей "сине-желтых" начнется 25 сентября игрой против Венгрии. Далее, 28 сентября, подопечные Андреа Мальдеры сыграют против Грузии, 2 октября состоится встреча с Северной Ирландией, а завершится эта серия 5 октября повторным поединком против сборной Венгрии.

Отбор команды. Фото: Новини.LIVE

Для подготовки и участия в этих матчах главный тренер украинской сборной вызвал следующих игроков:

Вратари:

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Анатолий Трубин ("Бенфика", Лиссабон, Португалия)

Дмитрий Ризник ("Шахтер", Донецк)

Георгий Ермаков ("Харьков")

Защитники:

Илья Забарный ("Пари Сен-Жермен", Франция)

Николай Матвиенко ("Шахтер", Донецк)

Валерий Бондарь ("Шахтер" Донецк)

Эдуард Сарапий ("Полесье", Житомир)

Богдан Михайличенко ("Полесье", Житомир)

Виталий Николенко ("Эвертон", Ливерпуль, Англия)

Тарас Михавко ("Динамо" Киев)

Илья Крупский ("Харьков")

Александр Драмбаев ("ЛНЗ" Черкассы)

Полузащитники:

Олег Очеретько ("Шахтер", Донецк)

Егор Назарина ("Шахтер", Донецк)

Владимир Бражко ("Динамо", Киев)

Николай Шапаренко ("Динамо", Киев)

Андрей Ярмоленко ("Динамо", Киев)

Александр Андриевский ("Полесье", Житомир)

Александр Назаренко ("Полесье", Житомир)

Иван Варфоломеев ("Линкольн", Англия)

Георгий Судаков ("Бенфика", Лиссабон, Португалия)

Максим Хлань ("Гурник" Забже, Польша)

Александр Зубков ("АЕК", Афины, Греция)

Виктор Цыганков ("Аякс", Амстердам, Нидерланды)

Нападающие:

Даниил Сикан ("Андерлехт", Брюссель, Бельгия)

Артем Степанов ("Утрехт", Нидерланды)

Матвей Пономаренко ("Динамо", Киев)

Владислав Ванат ("Жирона", Испания)

Роман Яремчук ("Олимпиакос", Пирей, Греция)

Артем Довбик ("Болонья", Италия)

Резервный список:

Александр Романчук ("Университатя" Крайова, Румыния)

Александр Пихаленок ("Динамо", Киев)

Роман Вантух ("Карпаты", Львов)

Дмитрий Криськив ("Шахтер", Донецк)

Александр Караваев "Шахтер", Донецк)

Артем Бондаренко ("Аль-Ахли", Джидда, Саудовская Аравия)

Владислав Велетень ("Полесье", Житомир)

Игорь Краснопир ("Полесье", Житомир)

Артем Шабанов ("Харьков")

Геннадий Синчук ("Монреаль", Канада)

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 21-летний защитник «Харькова» Илья Крупский имел шансы впервые попасть в состав национальной сборной Украины на матчи в сентябре. Прогресс молодого игрока заинтересовал тренерский штаб «сине-желтых», а главный тренер Андреа Мальдера уже оценил его игру.

В то же время руководитель сборной подчеркнул, что продолжает рассчитывать на Михаила Мудрика после его возвращения в футбол. Мальдера отметил важную роль вингера для национальной команды, однако подчеркнул, что не будет торопить события и предоставит игроку необходимое время для полного восстановления после длительного перерыва.