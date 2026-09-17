Состав сборной Украины на Лигу наций: кого вызвал Андреа Мальдера

Мальдер назвал состав Украины на матч Лиги наций
Национальная сборная Украины по футболу готовится к необычному игровому отрезку в Лиге наций, где ей предстоит провести сразу четыре матча подряд. Главный тренер команды Андреа Мальдера уже определился с составом на предстоящие встречи, обнародовав список основных вызванных футболистов и резерва.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Кого выбрал Мальдера для Лиги наций
Украинскую команду ждет испытание новым турнирным графиком: в рамках одного игрового окна Лиги наций сборная проведет сразу четыре матча. Календарь матчей "сине-желтых" начнется 25 сентября игрой против Венгрии. Далее, 28 сентября, подопечные Андреа Мальдеры сыграют против Грузии, 2 октября состоится встреча с Северной Ирландией, а завершится эта серия 5 октября повторным поединком против сборной Венгрии.
Для подготовки и участия в этих матчах главный тренер украинской сборной вызвал следующих игроков:
Вратари:
- Анатолий Трубин ("Бенфика", Лиссабон, Португалия)
- Дмитрий Ризник ("Шахтер", Донецк)
- Георгий Ермаков ("Харьков")
Защитники:
- Илья Забарный ("Пари Сен-Жермен", Франция)
- Николай Матвиенко ("Шахтер", Донецк)
- Валерий Бондарь ("Шахтер" Донецк)
- Эдуард Сарапий ("Полесье", Житомир)
- Богдан Михайличенко ("Полесье", Житомир)
- Виталий Николенко ("Эвертон", Ливерпуль, Англия)
- Тарас Михавко ("Динамо" Киев)
- Илья Крупский ("Харьков")
- Александр Драмбаев ("ЛНЗ" Черкассы)
Полузащитники:
- Олег Очеретько ("Шахтер", Донецк)
- Егор Назарина ("Шахтер", Донецк)
- Владимир Бражко ("Динамо", Киев)
- Николай Шапаренко ("Динамо", Киев)
- Андрей Ярмоленко ("Динамо", Киев)
- Александр Андриевский ("Полесье", Житомир)
- Александр Назаренко ("Полесье", Житомир)
- Иван Варфоломеев ("Линкольн", Англия)
- Георгий Судаков ("Бенфика", Лиссабон, Португалия)
- Максим Хлань ("Гурник" Забже, Польша)
- Александр Зубков ("АЕК", Афины, Греция)
- Виктор Цыганков ("Аякс", Амстердам, Нидерланды)
Нападающие:
- Даниил Сикан ("Андерлехт", Брюссель, Бельгия)
- Артем Степанов ("Утрехт", Нидерланды)
- Матвей Пономаренко ("Динамо", Киев)
- Владислав Ванат ("Жирона", Испания)
- Роман Яремчук ("Олимпиакос", Пирей, Греция)
- Артем Довбик ("Болонья", Италия)
Резервный список:
- Александр Романчук ("Университатя" Крайова, Румыния)
- Александр Пихаленок ("Динамо", Киев)
- Роман Вантух ("Карпаты", Львов)
- Дмитрий Криськив ("Шахтер", Донецк)
- Александр Караваев "Шахтер", Донецк)
- Артем Бондаренко ("Аль-Ахли", Джидда, Саудовская Аравия)
- Владислав Велетень ("Полесье", Житомир)
- Игорь Краснопир ("Полесье", Житомир)
- Артем Шабанов ("Харьков")
- Геннадий Синчук ("Монреаль", Канада)
Ранее Новини.LIVE сообщали, что 21-летний защитник «Харькова» Илья Крупский имел шансы впервые попасть в состав национальной сборной Украины на матчи в сентябре. Прогресс молодого игрока заинтересовал тренерский штаб «сине-желтых», а главный тренер Андреа Мальдера уже оценил его игру.
В то же время руководитель сборной подчеркнул, что продолжает рассчитывать на Михаила Мудрика после его возвращения в футбол. Мальдера отметил важную роль вингера для национальной команды, однако подчеркнул, что не будет торопить события и предоставит игроку необходимое время для полного восстановления после длительного перерыва.