Динамо офіційно підписало Бущана та Густаво Прадо

Динамо оголосило про два нові трансфери
Київське "Динамо" в останній день трансферного вікна в Україні офіційно представило одразу двох новачків. До складу "біло-синіх" повернувся воротар Георгій Бущан, а також команду поповнив бразильський вінгер Густаво Прадо.
Обидва виступатимуть за киян на правах оренди, повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на офіційний сайт "Динамо".
Бущан повернувся до рідного клубу
Київський клуб домовився з житомирським "Поліссям" про оренду 32-річного голкіпера до завершення сезону-2026/2027. При цьому кияни не матимуть права викупу футболіста.
Бущан є вихованцем клубної академії та пройшов шлях від юнацьких команд до основного складу. За роки виступів у Києві воротар двічі ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок України та тричі — Суперкубок країни. Він також захищав ворота команди в матчах Ліги чемпіонів і Ліги Європи та дебютував за національну збірну України.
Загалом у складі "Динамо" Георгій провів 181 офіційний матч.
У січні 2025 року воротар перейшов до саудівського "Аль-Шабаба", а вже влітку того ж року опинився в "Поліссі" спочатку на правах оренди. Згодом житомирський клуб підписав із ним повноцінний контракт.
"Динамо" також підписало Густаво Прадо
Другим новачком киян став 21-річний бразильський вінгер Густаво Прадо. "Динамо" орендувало футболіста "Інтернасьйоналя" до кінця сезону-2026/2027.
У новій команді Прадо виступатиме під 47-м номером.
Бразилець народився 6 червня 2005 року в Ріо-де-Жанейро. Він є вихованцем "Ферровіарії", має досвід виступів у бразильській Серії А, де провів 46 матчів, а також зіграв 11 поєдинків у складі молодіжної збірної Бразилії U-20.
Останнім клубом вінгера була "Сеара", за яку він невдало виступав на правах оренди.
Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що спортивного директора "ЮКСА" Андрія Філя мобілізували в Києві та направили на службу до підрозділу територіальної оборони.
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