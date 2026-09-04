Динамо офіційно підписало Бущана та Густаво Прадо

Густаво Прадо. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" в останній день трансферного вікна в Україні офіційно представило одразу двох новачків. До складу "біло-синіх" повернувся воротар Георгій Бущан, а також команду поповнив бразильський вінгер Густаво Прадо.

Обидва виступатимуть за киян на правах оренди, повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на офіційний сайт "Динамо".

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Георгія Бущана оголосили гравцем "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

Бущан повернувся до рідного клубу

Київський клуб домовився з житомирським "Поліссям" про оренду 32-річного голкіпера до завершення сезону-2026/2027. При цьому кияни не матимуть права викупу футболіста.

Бущан є вихованцем клубної академії та пройшов шлях від юнацьких команд до основного складу. За роки виступів у Києві воротар двічі ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок України та тричі — Суперкубок країни. Він також захищав ворота команди в матчах Ліги чемпіонів і Ліги Європи та дебютував за національну збірну України.

Загалом у складі "Динамо" Георгій провів 181 офіційний матч.

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У січні 2025 року воротар перейшов до саудівського "Аль-Шабаба", а вже влітку того ж року опинився в "Поліссі" спочатку на правах оренди. Згодом житомирський клуб підписав із ним повноцінний контракт.

Густаво Прадо після підписання контракту. Фото: "Динамо" Київ

"Динамо" також підписало Густаво Прадо

Другим новачком киян став 21-річний бразильський вінгер Густаво Прадо. "Динамо" орендувало футболіста "Інтернасьйоналя" до кінця сезону-2026/2027.

У новій команді Прадо виступатиме під 47-м номером.

Бразилець народився 6 червня 2005 року в Ріо-де-Жанейро. Він є вихованцем "Ферровіарії", має досвід виступів у бразильській Серії А, де провів 46 матчів, а також зіграв 11 поєдинків у складі молодіжної збірної Бразилії U-20.

Останнім клубом вінгера була "Сеара", за яку він невдало виступав на правах оренди.

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