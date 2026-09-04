Динамо официально подписало контракты с Бущаном и Густаво Прадо

Густаво Прадо. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" в последний день трансферного окна в Украине официально представило сразу двух новичков. В состав "бело-синих" вернулся вратарь Георгий Бущан, а также команду пополнил бразильский вингер Густаво Прадо.

Оба будут выступать за киевлян на правах аренды, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "Динамо".

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Георгия Бущана объявили игроком "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

Бущан вернулся в родной клуб

Киевский клуб договорился с житомирским "Полесьем" об аренде 32-летнего голкипера до окончания сезона-2026/2027. При этом киевляне не будут иметь права выкупа футболиста.

Бущан является воспитанником клубной академии и прошел путь от юношеских команд до основного состава. За годы выступлений в Киеве вратарь дважды становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок Украины и трижды — Суперкубок страны. Он также защищал ворота команды в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы и дебютировал за национальную сборную Украины.

Всего в составе "Динамо" Георгий провел 181 официальный матч.

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В январе 2025 года вратарь перешел в саудовский "Аль-Шабаб", а уже летом того же года оказался в "Полесье" сначала на правах аренды. Впоследствии житомирский клуб подписал с ним полноценный контракт.

Густаво Прадо после подписания контракта. Фото: "Динамо" Киев

"Динамо" также подписало Густаво Прадо

Вторым новичком киевлян стал 21-летний бразильский вингер Густаво Прадо. "Динамо" арендовало футболиста у "Интернасьоналя" до конца сезона 2026/2027.

В новой команде Прадо будет выступать под 47-м номером.

Бразилец родился 6 июня 2005 года в Рио-де-Жанейро. Он является воспитанником "Ферровиарии", имеет опыт выступлений в бразильской Серии А, где провел 46 матчей, а также сыграл 11 матчей в составе молодежной сборной Бразилии U-20.

Последним клубом вингера была "Сеара", за которую он без успеха выступал на правах аренды.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что спортивного директора "ЮКСА" Андрея Филя мобилизовали в Киеве и направили на службу в подразделение территориальной обороны.

Также Новини.LIVE писал о внутренней проверке в "Аль-Ахли" в связи с обстоятельствами трансфера Артема Бондаренко, после которой будущее украинца в саудовском клубе оказалось под вопросом.

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