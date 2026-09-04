Динамо официально подписало контракты с Бущаном и Густаво Прадо

Динамо объявило о двух новых трансферах
Киевское "Динамо" в последний день трансферного окна в Украине официально представило сразу двух новичков. В состав "бело-синих" вернулся вратарь Георгий Бущан, а также команду пополнил бразильский вингер Густаво Прадо.
Оба будут выступать за киевлян на правах аренды, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "Динамо".
Бущан вернулся в родной клуб
Киевский клуб договорился с житомирским "Полесьем" об аренде 32-летнего голкипера до окончания сезона-2026/2027. При этом киевляне не будут иметь права выкупа футболиста.
Бущан является воспитанником клубной академии и прошел путь от юношеских команд до основного состава. За годы выступлений в Киеве вратарь дважды становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок Украины и трижды — Суперкубок страны. Он также защищал ворота команды в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы и дебютировал за национальную сборную Украины.
Всего в составе "Динамо" Георгий провел 181 официальный матч.
В январе 2025 года вратарь перешел в саудовский "Аль-Шабаб", а уже летом того же года оказался в "Полесье" сначала на правах аренды. Впоследствии житомирский клуб подписал с ним полноценный контракт.
"Динамо" также подписало Густаво Прадо
Вторым новичком киевлян стал 21-летний бразильский вингер Густаво Прадо. "Динамо" арендовало футболиста у "Интернасьоналя" до конца сезона 2026/2027.
В новой команде Прадо будет выступать под 47-м номером.
Бразилец родился 6 июня 2005 года в Рио-де-Жанейро. Он является воспитанником "Ферровиарии", имеет опыт выступлений в бразильской Серии А, где провел 46 матчей, а также сыграл 11 матчей в составе молодежной сборной Бразилии U-20.
Последним клубом вингера была "Сеара", за которую он без успеха выступал на правах аренды.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что спортивного директора "ЮКСА" Андрея Филя мобилизовали в Киеве и направили на службу в подразделение территориальной обороны.
Также Новини.LIVE писал о внутренней проверке в "Аль-Ахли" в связи с обстоятельствами трансфера Артема Бондаренко, после которой будущее украинца в саудовском клубе оказалось под вопросом.