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Главная Спорт Динамо в напряженном матче вырвало победу у Зари: спас Бражко

Динамо в напряженном матче вырвало победу у Зари: спас Бражко

Ua ru
19 сентября 2026 20:17
Бражко и Пономаренко принесли киевлянам три очка в матче УПЛ
Владимир Бражко после забитого гола. Фото: ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" одержало победу над луганской "Зарей" в матче седьмого тура Украинской премьер-лиги. Столичная команда забила оба мяча в концовке встречи и выиграла со счетом 2:0.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

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"Динамо" дожало "Зарю" в концовке матча

Поединок состоялся на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве, который в последние годы является домашним и для "Зари".

В первом тайме больше владело мячом "Динамо", однако самые опасные моменты создала "Заря". На 32-й минуте Артем Слесарь сбросил мяч под удар Деяну Попаре, после чего тот попал сначала в перекладину, а после отскока — в штангу. На перерыв команды ушли при счете 0:0, хотя луганчане заслуживали гола.

После отдыха киевляне начали чаще угрожать воротам соперника, но контратаки "Зари" также были опасными. Матвей Пономаренко и Джастин Лонвейк имели возможности открыть счет, однако вратарь "Зари" Александр Сапутин спас свою команду.

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Развязка наступила на 83-й минуте. После подачи Александра Пихаленка защитники "Зари" выбили мяч за пределы штрафной площади, где Владимир Бражко подхватил его и нанес удар. После рикошета мяч оказался в воротах — 1:0.

Уже через три минуты "Динамо" удвоило преимущество. "Заря" пропустила контратаку, которую начал Александр Пихаленок передачей на Назара Волошина. Тот отдал мяч в центр штрафной площади, где Пономаренко установил окончательный счет — 2:0.

"Заря" — "Динамо" Киев — 0:2

Голы: Бражко, 83, Пономаренко, 86

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о результатах жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины сезона-2026/27. Центральной парой стали донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

Также Новини.LIVE писал о зарплатах украинских футболистов в ведущих чемпионатах Европы. Рейтинг возглавил Михаил Мудрик с годовым окладом 6,1 млн евро, а вторым стал Илья Забарный с 5,4 млн евро. Тройку замкнул Виталий Миколенко, который получает 4,9 млн евро в год.

футбол Динамо УПЛ Заря Луганск Владимир Бражко Матвей Пономаренко
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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