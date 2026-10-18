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Главная Спорт Украинка Ирина Бондарь стала чемпионкой мира U23 по борьбе

Украинка Ирина Бондарь стала чемпионкой мира U23 по борьбе

Ua ru
18 октября 2026 01:10
Ирина Бондарь стала чемпионкой мира U23 по борьбе Facebook Ассоциации спортивной борьбы Житомирской области
Ирина Бондарь. Фото: Facebook Ассоциации спортивной борьбы Житомирской области

В субботу, 17 октября, украинская спортсменка Ирина Бондарь стала чемпионкой мира U23 по борьбе в весовой категории до 62 кг. Украинка одержала победу после того, как получила травму и долгое время восстанавливалась, чтобы вернуться к соревнованиям.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Facebook Ассоциации спортивной борьбы Житомирской области.

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Что известно о победе Ирины Бондарь

В финале соревнований в Лас-Вегасе украинская борчиха Ирина Бондарь победила представительницу США Адауго Диану Нвачукву со счётом 10:0 и завоевала золотую медаль.

При этом на пути к титулу Бондарь со счетом 10:0 победила также соперниц из Колумбии, Канады и Венгрии. Ни в одном из четырёх поединков украинка не позволила соперницам набрать очки.

Отметим, что для Ирины это особое достижение после травмы и длительного восстановления. Спортсменка вернулась к соревнованиям и завоевала титул чемпионки мира среди борцов до 23 лет.

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Пост Ассоциации спортивной борьбы Житомирской области. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, несколько дней назад украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 30-й четвертьфинал WTA 1000. Такого результата добились лишь девять спортсменок.

Также мы писали, что 14 октября донецкий "Шахтер" одержал первую победу в сезоне Лиги чемпионов.

спорт Соревнования борьба медаль победа
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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