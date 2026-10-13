Егор Якушенко в финале ЧМ U23 по греко-римской борьбе

Украинский борец Егор Якушенко. Фото: instagram.com/egoryakushenko06

Украинский борец Егор Якушенко будет бороться за золото чемпионата мира U23 в Лас-Вегасе. В финале весовой категории до 97 кг он встретится с представителем Беларуси Абубакаром Хаслахановым. Якушенко уже гарантировал себе медаль и имеет шанс во второй раз подряд стать чемпионом мира среди спортсменов до 23 лет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ассоциацию спортивной борьбы Украины

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Как Егор Якушенко вышел в финал ЧМ U23

На пути к финалу чемпионата мира по греко-римской борьбе Якушенко победил шведа Хамзу Сертджанли в 1/8 финала. В четвертьфинале украинец одолел казахстанца Нурасила Аманали со счётом 3:2.

В полуфинале Якушенко встретился с иранцем Мохаммадом Сейди Авенди и победил его со счётом 4:1. Этот результат вывел украинца в решающий поединок турнира.

Кто станет соперником Якушенко в финале

За золотую медаль в весовой категории до 97 кг украинец будет бороться с Абубакаром Хаслахановым из Беларуси. Соперник Якушенко участвовал в Олимпийских играх в Париже и является призером взрослого чемпионата Европы.

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Украинец уже трижды побеждал Хаслаханова: на чемпионатах Европы и мира U23 в прошлом году, а также в финале нынешнего юношеского чемпионата Европы. Последний из этих поединков Якушенко выиграл со счётом 3:1.

Когда состоится финал ЧМ U23

Якушенко будет защищать титул чемпиона мира U23, завоеванный им в прошлом году. Тогда в финале он победил казахстанца Юссуфа Мациева со счётом 6:1.

Медальная сессия чемпионата мира в Лас-Вегасе начнётся 14 октября в 04:00 по киевскому времени.

Скриншот сообщения Ассоциации спортивной борьбы Украины/Facebook

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