Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Свитолина борется за титул: определилась её соперница в Пекине

Свитолина борется за титул: определилась её соперница в Пекине

Ua ru
8 октября 2026 09:23
Свитолина продолжает бороться за титул: определилась её соперница
Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: facebook.com/elinasvitolinaofficial

На турнире WTA 1000 в Пекине определились все участницы четвертьфинальной стадии. Среди них — первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая продолжает спортивную борьбу за титул и 8–9 октября сыграет за выход в полуфинал.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на "Чемпион".

Реклама

Свитолина уверенно вышла в четвертьфинал в Пекине

В среду, 7 октября, самая известная украинская теннисистка Элина Свитолина в матче 1/8 финала обыграла представительницу США Энн Ли. Украинка победила соперницу в двух сетах — 6:2, 6:3. Для Элины Свитолиной это уже пятый четвертьфинал на турнирах категории WTA 1000 в текущем сезоне. В предыдущих четырех случаях украинская теннисистка каждый раз доходила до полуфинальной стадии.

Стало известно, что в четвертьфинале Свитолина встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Представительница Китая в трёх сетах победила Алину Чараеву — 6:1, 2:6, 6:4. Сообщается, что ранее Свитолина и Чжэн между собой не играли.

Все четвертьфинальные пары в Пекине

  • Каролина Мухова (Чехия) — Никола Бартункова (Чехия)
  • Мирра Андреева — Екатерина Александрова
  • Элина Свитолина (Украина) — Чжэн Циньвэнь (Китай)
  • Ига Швёнтек (Польша) — Элизе Мертенс (Бельгия)

Четвертьфинальные матчи турнира WTA 1000 в Пекине состоятся 8 и 9 октября.

Читайте также:

Швёнтек продолжает борьбу за Итоговый турнир

Еще одной четвертьфиналисткой стала полька Ига Швёнтек. В матче 1/8 финала она довольно легко обыграла 18-летнюю американку Иву Йович — 6:1, 6:3.

Полька продолжает набирать очки в борьбе за участие в итоговом турнире WTA. В четвертьфинале польская теннисистка сыграет против бельгийки Элизы Мертенс. Последняя, в свою очередь, стала предметом многочисленных обсуждений, победив четвертую ракетку мира Коко Гофф. Бельгийка одержала победу в двух сетах — 6:3, 6:3.

Другие новости спорта

Мы писали, что украинские спортсмены продолжают прославлять свою страну на международной арене, одерживая победы и демонстрируя высокие результаты на мировых соревнованиях. Очередное золото для украинского спорта завоевала Александра Илюхина, ставшая чемпионкой мира по практической стрельбе из ружья в индивидуальном зачете.

Новини.LIVE сообщали, что Василий Ломаченко объявил о возвращении в профессиональный бокс после завершения карьеры. Последний раз украинский боксер выходил на ринг в 2024 году — тогда он победил Джорджа Камбососа и завоевал чемпионский пояс IBF в лёгком весе.

Китай спорт Украина Элина Свитолина Соревнования спортсмены
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации