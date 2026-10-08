Свитолина продолжает бороться за титул: определилась её соперница

Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: facebook.com/elinasvitolinaofficial

На турнире WTA 1000 в Пекине определились все участницы четвертьфинальной стадии. Среди них — первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая продолжает спортивную борьбу за титул и 8–9 октября сыграет за выход в полуфинал.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на "Чемпион".

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Свитолина уверенно вышла в четвертьфинал в Пекине

В среду, 7 октября, самая известная украинская теннисистка Элина Свитолина в матче 1/8 финала обыграла представительницу США Энн Ли. Украинка победила соперницу в двух сетах — 6:2, 6:3. Для Элины Свитолиной это уже пятый четвертьфинал на турнирах категории WTA 1000 в текущем сезоне. В предыдущих четырех случаях украинская теннисистка каждый раз доходила до полуфинальной стадии.

Стало известно, что в четвертьфинале Свитолина встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Представительница Китая в трёх сетах победила Алину Чараеву — 6:1, 2:6, 6:4. Сообщается, что ранее Свитолина и Чжэн между собой не играли.

Все четвертьфинальные пары в Пекине

Каролина Мухова (Чехия) — Никола Бартункова (Чехия)

Мирра Андреева — Екатерина Александрова

Элина Свитолина (Украина) — Чжэн Циньвэнь (Китай)

Ига Швёнтек (Польша) — Элизе Мертенс (Бельгия)

Четвертьфинальные матчи турнира WTA 1000 в Пекине состоятся 8 и 9 октября.

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Швёнтек продолжает борьбу за Итоговый турнир

Еще одной четвертьфиналисткой стала полька Ига Швёнтек. В матче 1/8 финала она довольно легко обыграла 18-летнюю американку Иву Йович — 6:1, 6:3.

Полька продолжает набирать очки в борьбе за участие в итоговом турнире WTA. В четвертьфинале польская теннисистка сыграет против бельгийки Элизы Мертенс. Последняя, в свою очередь, стала предметом многочисленных обсуждений, победив четвертую ракетку мира Коко Гофф. Бельгийка одержала победу в двух сетах — 6:3, 6:3.

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