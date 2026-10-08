Світоліна продовжує боротись за титул: визначилася її суперниця

Українська тенісистка Еліна Світоліна. Фото: facebook.com/elinasvitolinaofficial

На турнірі WTA 1000 у Пекіні визначилися всі учасниці чвертьфінальної стадії. Серед них — перша ракетка України Еліна Світоліна, яка продовжує спортивну боротьбу за титул і 8–9 жовтня зіграє за вихід до півфіналу.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на "Чемпіон".

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Світоліна впевнено пройшла до чвертьфіналу в Пекіні

У середу, 7 жовтня найвідоміша українська тенісистка Еліна Світоліна у матчі 1/8 фіналу здолала представницю США Енн Лі. Українка перемогла суперницю у двох сетах — 6:2, 6:3. Для Еліни Світоліної це вже п'ятий чвертьфінал на турнірах категорії WTA 1000 у поточному сезоні. У попередніх чотирьох випадках українська тенісистка щоразу доходила до півфінальної стадії.

Стало відомо, що чвертьфіналі Світоліна зустрінеться з китаянкою Чжен Ціньвень. Представниця Китаю у трьох сетах перемогла Аліну Чараєву — 6:1, 2:6, 6:4. Повідомляється, що раніше Світоліна та Чжен між собою не грали.

Усі чвертьфінальні пари в Пекіні

Кароліна Мухова (Чехія) — Нікола Бартункова (Чехія)

Мірра Андрєєва — Єкатерина Александрова

Еліна Світоліна (Україна) — Чжен Ціньвень (Китай)

Іга Швьонтек (Польща) — Елізе Мертенс (Бельгія)

Чвертьфінальні матчі турніру WTA 1000 у Пекіні відбудуться 8 та 9 жовтня.

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Швьонтек продовжує боротьбу за Підсумковий турнір

Ще однією чвертьфіналісткою стала полька Іга Швьонтек. У матчі 1/8 фіналу вона доволі легко обіграла 18-річну американку Іву Йович — 6:1, 6:3.

Полька продовжує набирати очки у боротьбі за участь у Підсумковому турнірі WTA. У чвертьфіналі польська тенісистка зіграє проти бельгійки Елізе Мертенс. Остання, в свою чергу, стала авторкою численних обговорень, перемігши четверту ракетку світу Коко Гофф. Бельгійка здобула перемогу у двох сетах — 6:3, 6:3.

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