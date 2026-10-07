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Головна Спорт Українка вперше стала чемпіонкою світу зі стрільби з рушниць

Українка вперше стала чемпіонкою світу зі стрільби з рушниць

Ua ru
7 жовтня 2026 00:01
Ілюхіна стала чемпіонкою світу зі стрільби з рушниць
Олександра Ілюхіна. Фото: instagram.com/alexiliukhina

Українська спортсменка Олександра Ілюхіна здобула "золото" чемпіонату світу з практичної стрільби з рушниці в індивідуальному заліку. Перемога була завойована в рамках масштабного турніру V Shotgun World Shoot 2026, який пройшов у місті Коринф (Греція).

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Instagram-сторінку спортсменки.

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Що відомо про перемогу Ілюхіної у ЧС зі стрільби з рушниці

В цьому році участь у чемпіонаті світу взяли 850 спортсменів із 44 країн. Турнір мав найвищий, п'ятий рівень у системі Міжнародної конфедерації практичної стрільби.

Однак на цей раз він був історичним, оскільки вперше за всі 50 років існування дисципліни перемогу здобула представниця України, а саме — Олександра Ілюхіна.

"Вперше за 50-ти річну історію нашого спорту гімн України лунає з пʼєдесталу Чемпіонату Світу в індивідуальному заліку з практичної стрільби з рушниці! Неймовірно рада, що мені це вдалося", — написала спортсменка в Instagram.

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Зауважимо, що Олександра виступала у дивізіоні Standard Lady і випередила суперниць зі Швеції та Італії, а до фінальної вісімки увійшли ще три українки - Ніколь Поліщук, Віра Папа та Наталія Стерненко.

Ілюхіна перемогла на чемпіонаті світу зі стрільби з рушниці
Пост Ілюхіної. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, український боксер Василь Ломаченко повертається на ринг і вже 20 листопада проведе бій в Лас-Вегасі. Наразі ім'я суперника невідомо, але розглядаються два кандидати.

Також ми писали, що у 2027 році в Україні планують повноцінно запустили програму ветеранського спорту. На її фінансування закладають понад мільярд гривень.

спорт стрілянина Україна Змагання спортсмени
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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