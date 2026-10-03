Світоліна перемогла Синякову та вийшла у третє коло China Open

Світоліна вийшла у третє коло турніру WTA 1000 у Пекіні
Перша ракетка України Еліна Світоліна у другому колі турніру серії WTA 1000 у Пекіні перемогла представницю Чехії Катерину Синякову. Поєдинок тривав рівно дві години та завершився з рахунком 1:6, 6:4, 6:2. Початок зустрічі склався для українки невдало. Світоліна програла перші п’ять геймів поспіль і опинилася у складному становищі — 0:5.
Про це повідомляє видання Champion.com.ua, передає Новини.LIVE.
Світоліна програла перший сет, але здійснила камбек
За даними видання, Еліна змогла взяти один гейм, але перший сет завершився її поразкою з рахунком 1:6. У другій партії українська тенісистка перехопила ініціативу та швидко повела 5:1. Однак Синякова змогла скоротити відставання, зробивши два зворотні брейки. У вирішальний момент Світоліна знову взяла подачу суперниці та закрила сет — 6:4.
Третя партія розпочалася більш рівно. За рахунку 2:2 Світоліна додала у грі та повністю заволоділа перевагою. Українка виграла чотири гейми поспіль і завершила сет із рахунком 6:2, оформивши вольову перемогу.
За матч Світоліна виконала два ейси, допустила дві подвійні помилки та зробила п’ять брейків. На рахунку Синякової шість ейсів, три подвійні помилки та чотири брейки.
Це була шоста зустріч тенісисток. Світоліна виграла всі шість матчів проти Синякової. У третьому колі China Open українка зіграє проти представниці Греції Марії Саккарі, яка посідає 33-тє місце у світовому рейтингу.
Для Світоліної цей турнір у Пекіні є вже восьмим у кар’єрі. Найкращим результатом українки на China Open залишається вихід до чвертьфіналу у 2016 році. Також перемога над Синяковою стала для Еліни 25-ю у сезоні в матчах проти тенісисток, які не входять до топ-50 світового рейтингу.
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