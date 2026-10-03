Світоліна перемогла Синякову та вийшла у третє коло China Open

Еліна Світоліна. Фото: facebook.com/Еліна Світоліна

Перша ракетка України Еліна Світоліна у другому колі турніру серії WTA 1000 у Пекіні перемогла представницю Чехії Катерину Синякову. Поєдинок тривав рівно дві години та завершився з рахунком 1:6, 6:4, 6:2. Початок зустрічі склався для українки невдало. Світоліна програла перші п’ять геймів поспіль і опинилася у складному становищі — 0:5.

Про це повідомляє видання Champion.com.ua, передає Новини.LIVE.

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Світоліна програла перший сет, але здійснила камбек

За даними видання, Еліна змогла взяти один гейм, але перший сет завершився її поразкою з рахунком 1:6. У другій партії українська тенісистка перехопила ініціативу та швидко повела 5:1. Однак Синякова змогла скоротити відставання, зробивши два зворотні брейки. У вирішальний момент Світоліна знову взяла подачу суперниці та закрила сет — 6:4.

Третя партія розпочалася більш рівно. За рахунку 2:2 Світоліна додала у грі та повністю заволоділа перевагою. Українка виграла чотири гейми поспіль і завершила сет із рахунком 6:2, оформивши вольову перемогу.

За матч Світоліна виконала два ейси, допустила дві подвійні помилки та зробила п’ять брейків. На рахунку Синякової шість ейсів, три подвійні помилки та чотири брейки.

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Це була шоста зустріч тенісисток. Світоліна виграла всі шість матчів проти Синякової. У третьому колі China Open українка зіграє проти представниці Греції Марії Саккарі, яка посідає 33-тє місце у світовому рейтингу.

Для Світоліної цей турнір у Пекіні є вже восьмим у кар’єрі. Найкращим результатом українки на China Open залишається вихід до чвертьфіналу у 2016 році. Також перемога над Синяковою стала для Еліни 25-ю у сезоні в матчах проти тенісисток, які не входять до топ-50 світового рейтингу.

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