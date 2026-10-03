Україна програла Північній Ірландії в матчі Ліги націй

Збірна України з футболу. Фото: Українська асоціація футболу

Збірна України з футболу вперше програла у цьогорічному турнірі Ліга націй, який проводиться під егідою УЄФА. За результатами матчу третього туру "синьо-жовті" не змогли вибороти перемогу і поступилися збірній Північної Ірландії з рахунком 0:3.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Української асоціації футболу.

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З яким результатом закінчився матч та що ще відомо

Перший гол Північній Ірландії вдалося забити вже на 9 хвилині матчу. Зокрема після подачі з кутового відбулася серія відскоків і захисник Кейрон Браун з метра пробив ворота Дмитра Різника, відкривши змагання з рахунком 0:1.

Приблизно на 22-й хвилині Кіран Моррісон подав навісом м'яч з правого флангу, а півзахисник Айзек Прайс у боротьбі з Іллею Забарним випередив українського захисника та ударом головою переправив м'яч у ворота України. Таким чином, рахунок вже був 0:2 не на користь "синьо-жовтих" і перший тайм завершився саме з таким результатом.

Після початку другого тайму на 61-й хвилині матчу голкіпер збірної України допустив помилку, яка коштувала команді третього голу. Дмитро Різник помилився на виході, і м'яч пройшов поміж його ніг. Тож матч завершився з рахунком 0:3.

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Зазначимо, що українську команду представляли: Різник, Бондар, Забарний, Сарапіц, Матвієнко, Судаков, Бражко, Очеретько, Циганков, Ярмоленко та Яремчук.

Також під час матчу українські вболівальники тримали банер, на якому були зображені пожежник, енергетики та медик, що рятує людину.

Банер українських вболівальників. Фото: t.me/championua

Що ще важливо знати

Зауважимо, що паралельно відбувся ще один матч, в якому збірна Угорщини обіграла збірну Грузії (1:0) та зрівнялася за очками в таблиці групи B2. Тож наразі турнірна таблиця виглядає наступним чином:

Північна Ірландія — 7 очок (3 матчі), 4:0 (різниця голів); Україна — 4 (3), 1:3; Угорщина — 4 (3), 1:1; Грузія — 1 (3), 0:2.

Як очікується, наступний матч Україна проведе з Угорщиною у понеділок, 5 жовтня (початок — о 21:45 за київським часом).

Як повідомляли Новини.LIVE, за добу до матчу головний тренер збірної України Андреа Мальдера припустив, що український футболіст Віталій Миколенко не зіграє проти Північної Ірландії. Він пояснив, що захисник не дуже добре почувається.

Також ми писали, що перший матч на Лізі націй УЄФА збірна України провела з Угорщиною перемогла з рахунком 1:0. Наприкінці зустрічі між футболістами та представниками тренерських штабів сталася сутичка.