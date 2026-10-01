Миколенко не зіграє з Північною Ірландією: що сталося

Український футболіст Віталій Миколенко. Фото: mikola_16/Facebook

Український футболіст Віталій Миколенко, ймовірно, не зіграє за збірну України у матчі проти Північної Ірландії. Головний тренер команди Андреа Мальдера повідомив, що захисник не дуже добре почувається. Поєдинок Ліги націй між командами відбудеться 2 жовтня у словацькій Трнаві.

Про це Андреа Мальдера заявив, відповідаючи на запитання щодо стану здоров’я Віталія Миколенка, слова наставника передає кореспондент UA-Футбол із Трнави, інформує Новини.LIVE.

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Що Мальдера сказав про стан Миколенка

Головний тренер збірної України повідомив, що команда не зможе розраховувати на Віталія Миколенка у матчі проти Північної Ірландії. За словами наставника, футболіст не дуже добре почувається, а в команді не хочуть, щоб його стан погіршився.

Мальдера пояснив ситуацію так:

"На жаль, ми не можемо розраховувати на Миколенка в матчі проти Північної Ірландії. Він не дуже добре почувається, ми його поважаємо і не хотіли б щоб він травмувався ще серйозніше".

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Що раніше повідомляли про стан Миколенка

Раніше "ТаТоТаке" повідомляло, що Віталій Миколенко нібито повернувся до загальної групи збірної України. За інформацією джерела, 27-річний захисник взяв участь у вечірньому тренуванні команди у Трнаві та працював без обмежень після м’язового дискомфорту.

Також зазначалося, що напередодні матчу Ліги націй у складі збірної України немає травмованих.

Миколенко через пошкодження пропустив матч другого туру Ліги націй проти Грузії, який завершився з рахунком 0:0.

Коли Україна зіграє з Північною Ірландією

Матч Україна — Північна Ірландія відбудеться 2 жовтня у словацькій Трнаві. Початок зустрічі запланований на 21:45 за київським часом.

Після двох турів Україна посідає друге місце у своїй групі дивізіону В Ліги націй, набравши чотири очки. Північна Ірландія очолює турнірну таблицю, випереджаючи українців за додатковими показниками.

Також у квартеті виступають Угорщина та Грузія.

У поточному сезоні Віталій Миколенко провів сім матчів за Евертон та віддав одну результативну передачу.

Новини.LIVE інформували, що Збірна України зіграла внічию з Грузією у другому турі Ліги націй. Матч завершився без голів — 0:0. Українці вийшли на гру оновленим складом, але втримали небезпечні атаки господарів.

Новини.LIVE також писали, що Андреа Мальдера визначився зі складом збірної України на найближчі матчі Ліги націй. До основного списку увійшли 29 футболістів, ще 10 гравців потрапили до резерву. Україна проведе чотири поєдинки турніру протягом одного ігрового вікна.