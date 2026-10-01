Миколенко не сыграет с Северной Ирландией: что произошло

Украинский футболист Виталий Миколенко. Фото: mikola_16/Facebook

Украинский футболист Виталий Миколенко, вероятно, не сыграет за сборную Украины в матче против Северной Ирландии. Главный тренер команды Андреа Мальдера сообщил, что защитник не очень хорошо себя чувствует. Матч Лиги наций между командами состоится 2 октября в словацкой Трнаве.

Об этом Андреа Мальдера заявил, отвечая на вопрос о состоянии здоровья Виталия Миколенко, слова тренера передает корреспондент UA-Футбол из Трнавы, сообщает Новини.LIVE.

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Что Мальдера сказал о состоянии Миколенко

Главный тренер сборной Украины сообщил, что команда не сможет рассчитывать на Виталия Миколенко в матче против Северной Ирландии. По словам тренера, футболист не очень хорошо себя чувствует, а в команде не хотят, чтобы его состояние ухудшилось.

Мальдера объяснил ситуацию так:

"К сожалению, мы не можем рассчитывать на Миколенко в матче против Северной Ирландии. Он не очень хорошо себя чувствует, мы его уважаем и не хотели бы, чтобы он получил ещё более серьёзную травму".

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Что ранее сообщалось о состоянии Миколенко

Ранее "ТаТоТаке" сообщало, что Виталий Миколенко якобы вернулся в основную группу сборной Украины. По информации источника, 27-летний защитник принял участие в вечерней тренировке команды в Трнаве и работал без ограничений после мышечного дискомфорта.

Также отмечалось, что накануне матча Лиги наций в составе сборной Украины нет травмированных.

Миколенко из-за травмы пропустил матч второго тура Лиги наций против Грузии, который завершился со счётом 0:0.

Когда Украина сыграет с Северной Ирландией

Матч Украина — Северная Ирландия состоится 2 октября в словацкой Трнаве. Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

После двух туров Украина занимает второе место в своей группе дивизиона В Лиги наций, набрав четыре очка. Северная Ирландия возглавляет турнирную таблицу, опережая украинцев по дополнительным показателям.

Также в группе выступают Венгрия и Грузия.

В текущем сезоне Виталий Миколенко провел семь матчей за "Эвертон" и отдал одну результативную передачу.

Новини.LIVE сообщали, что сборная Украины сыграла вничью с Грузией во втором туре Лиги наций. Матч завершился без голов — 0:0. Украинцы вышли на игру обновленным составом, но удержали опасные атаки хозяев.

Новини.LIVE также писали, что Андреа Мальдера определился с составом сборной Украины на ближайшие матчи Лиги наций. В основной список вошли 29 футболистов, ещё 10 игроков попали в резерв. Украина проведет четыре матча турнира в течение одного игрового окна.